“Está componiendo”: David reinventa un éxito de Amaia Montero intentando que cuele en La Pista

Los espectadores apenas han visto a David bailar y poco más le han escuchado cantar en sus 54 programas en Pasapalabra. Sin embargo, con la llega de AlaZ, la nueva prueba final, cada segundo cuenta y hay que pelearlo, incluso si lo que toca es entonar un poco en La Pista. Por eso, el barcelonés ha protagonizado un momento lleno de picaresca que ha asombrado a todos. Estaba sembrado, tras el divertido fallo que había protagonizado en Una de Cuatro.

Durante el duelo musical entre los concursantes, ambos han reconocido la voz de Amaia Montero en el segundo fragmento. Lo que les faltaba es dar con el tema. Roberto Leal les ha dado el título alternativo, pero aún así se les ha resistido a los dos. A Javier no le salían las cuentas porque necesitaba seis palabras. David ha sido aún más original: ha empezado a cantar como si supiera la respuesta.

Viendo que su picaresca no colaba, él mismo ha empezado reírse. “Déjale, que está componiendo”, ha bromeado Luis Larrodera con Roberto ante el asombro generalizado del plató. Al final, el duelo ha terminado como parecía: sin que ninguno acertara. ¡Dale al play y no te pierdas la inventada de David!

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