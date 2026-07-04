SALUD
Boticaria García nos da la solución definitiva a los males típicos del verano: pon fin a las rozaduras, ampollas o cistitis
Llega el verano y, con él, las temidas rozaduras o ampollas que surgen con el calor. ¡Pero no hay que desesperarse! Boticaria García nos trae los mejores remedios.
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El verano es tiempo de relajación, playa y diversión, pero también tiene su parte mala: el calor trae consigo algunos de los males típicos del verano. Las ampollas, rozaduras o la cistitis de repetición son solo algunos de ellos y Boticaria García nos da algunas soluciones.
Las ampollas son uno de los grandes temores del verano. Hay quien cree que explotarlas es la mejor opción, pero Boticaria García advierte que no es así. "Son el airbag de la piel", afirma nuestra colaboradora. Según ella, lo mejor es no explotarlas, pero si vemos que está a punto de explotarse, debemos hacerlo con una aguja desinfectada con alcohol y cubriéndola con un apósito.
Para las rozaduras entre los muslos, Boticaria García ha desmentido el mito de que lo mejor sea echarse polvos de talco, ya que lo que hace es resecar la piel. En su lugar, aconseja una buena hidratación de la piel y si es necesario, utilizar mallas de ciclista bajo las prendas como vestidos o faldas que hacen que los muslos se rocen.
Por último, Boticaria señala que el verano es tiempo de piscinas y humedad, por lo que también puede hacer que las personas que sean propensas a sufrir cistitis o candidiasis, pasen por un momento complicado. Por eso, Boticaria advierte que es muy importante cambiarse la ropa y los bañadores mojados, para evitar hongos. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!
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