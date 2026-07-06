La especial conexión de Luis Fonsi con Mila: “Sentimos magia cuando te escuchamos”

La irrupción de Mila fue una de las más sorprendentes de la temporada. Con tan solo 7 años, la pequeña cautivó a todos en unas Audiciones a ciegas que fueron tan espectaculares como emotivas.

En esta ocasión, después de enfrentarse a la tensa segunda noche de Asaltos, el coach pudo ocultar su emoción tras escucharle interpretar una canción muy especial para él también.

Fonsi aseguró que tiene una conexión muy especial con ‘Un mundo ideal’, uno de los temas más conocidos de Disney y la elección de Mila para brillar en La Voz Kids. ¡Así fue este momento!

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