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Mejores momentos | Asaltos

La especial conexión de Luis Fonsi con Mila: “Sentimos magia cuando te escuchamos”

El coach se deshizo en elogios hacia su talent después de una actuación inolvidable.

Luis Fonsi

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La irrupción de Mila fue una de las más sorprendentes de la temporada. Con tan solo 7 años, la pequeña cautivó a todos en unas Audiciones a ciegas que fueron tan espectaculares como emotivas.

En esta ocasión, después de enfrentarse a la tensa segunda noche de Asaltos, el coach pudo ocultar su emoción tras escucharle interpretar una canción muy especial para él también.

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