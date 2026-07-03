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Tensión en la despedida de Manolo Arjona con parte del equipo de Y ahora Sonsoles: "Que tires para allá te he dicho"

No están siendo días fáciles para los familiares de Manolo Arjona. Han tenido que afrontar la inesperada muerte del artista, por la cual, todavía, no hay nada claro. Algo que, podría estar pasando factura en el ambiente del entorno más cercano.

Carlos García

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Tras haber recibido la dura y dolorosa noticia del fallecimiento de Manolo Arjona, la familia ha velado por el artista en el tanatorio de Viladecans. Allí mismo se ha instaurado la capilla ardiente. Ya han pasado dos días desde que el exintegrante de Locomía abandonaba la vida para siempre, sin saber por qué, aunque todo apunta a un posible fallo cardiáco.

Nuestro reportero, Carlos García, se encuentra en Barcelona para conocer más detalles sobre esta triste e inesperada despedida. Hemos podido observar unas imágenes donde la tensión ha sido la absoluta protagonista. El periodista ha sido empujado por uno de los allí presentes al grito de: "Que tires para allá te he dicho" cuando ha preguntado a Xavier Font sobre cómo se encontraba: "Nunca creí que esto podría pasar".

Por otro lado, Ana, amiga de Manolo, reconoce que el resto de intengrantes del grupo eran "bichos malos" pero Arjona "un santo". Su amiga se deshacía en halagos para el que un día fue artista: "Buenísimo, carismático, educado, correcto". Eso sí, haciendo una separación muy clara entre lo que para ella era su amigo y lo que es el resto.

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