Primeras palabras de Lucas González tras salir a la luz su nueva nariz: "No os podéis hacer una idea de lo que ha costado"

Ya hemos podido ver el nuevo rostro de Lucas González, exintegrante de Andy y Lucas. Tras meses luchando por volver a operarse la nariz, el artista lo ha conseguido y en Y ahora Sonsoles tenemos las primeras imágenes de su nueva cara.

Finalmente Lucas se ha operado en Turquía, donde le hemos podido ver cenando con su mujer María José durante el postoperatorio. Con un tabique recto y un cartílago completamente reconstruido, hemos podido verle algo incómodo con las gasas, pero sin ningún hematoma.

A raíz de la exclusiva que ha dado este programa, Lucas González ha reaccionado. "Por lo visto me habéis trincado...", señala, "esa nariz que se ve en la foto esta inflamadísima, en el futuro se me verá mucho mejor".

El cantante ha querido aclarar los rumores que apuntan a que la operación le había costado alrededor de 6000 euros. "Con 6.000 euros no te da ni para una botella de agua", asegura Lucas, "no os podéis hacer una idea de lo que ha costado la operación, por salud uno hace lo que sea".

Visiblemente contento, Lucas hace balance del proceso y asegura estar muy conforme con el resultado. ¡No te pierdas sus primeras palabras en el vídeo de arriba!

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