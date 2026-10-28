Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

Accidente de tren en Toledo

Ana, desesperada por encontrar a su madre: "Viajaba en uno de los trenes de Toledo para venir a mi boda"

Las cifras de víctimas del accidente de trenes de Toledo aumentan por momentos. La madre de Ana viajaba en uno de los trenes y ahora no saben nada de ella.

Madre de Ana

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Durante la mañana del 28 de octubre, se producía un grave choque entre dos trenes de alta velocidad en las proximidades de Toledo. Según la versión ofrecida por el Gobierno, "un fallo humano" habría provocado que un convoy de Renfe, procedente de la estación de Atocha, continuara su recorrido y acabara impactando contra la parte trasera de un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía.

En ambos trenes viajaban un total de 554 personas. El balance provisional asciende, por el momento, a al menos 64 víctimas mortales y 179 heridos. Unas cifras de víctimas más altas que las del accidente de Adamuz de hace 9 meses.

La madre de Ana viajaba en uno de los trenes del accidente porque el sábado iba a asistir a su boda en Sevilla. Antes de coger el tren, Ana habló con ella, pero ahora no saben nada de ella.

"Varios familiares han ido a Toledo para ver si sabemos algo de ella", nos cuenta, desesperada, "he preguntado en todos lados y nadie sabe nada".

Como ella, cientos de familias están pendientes de los últimos datos, esperando que se confirme si sus seres queridos han sobrevivido al accidente. Una tragedia que tiene al país en vilo.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Madre de Ana

Ana, desesperada por encontrar a su madre: "Viajaba en uno de los trenes de Toledo para venir a mi boda"

Tangui, superviviente del accidente de Toledo, relata su experiencia: "El vagón estaba totalmente destruido"

Tangui, superviviente del accidente de Toledo, relata su experiencia: "El vagón estaba totalmente destruido"

Vanesa Martín, quinta coach de La Voz

Vanesa Martín, quinta coach de La Voz: “Vengo a rescatar a algunos talents que no han sido elegidos”

Busca a su hermano
ÚLTIMA HORA

Ana busca a su hermano, que viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo: "Estoy desesperada"

Padre José Manuel
ÚLTIMA HORA

Hablamos con un sacerdote que ha ayudado en el accidente de Toledo: "Iban saliendo cuerpos sin vida entre amasijos de hierro"

Beatriz de Vicente sobre el accidente de tren
ACCIDENTE TREN

Miguel, superviviente del accidente de Toledo, relata el horror: "Niños sangrando, extremidades por allí tiradas y gente saliendo por las ventanas"

Entre los testimonios de los supervivientes, Miguel relata en 'Espejo Público' las escenas que ha presenciado tras el accidente ferroviario de Toledo, que describe como una "película de terror".

Pasajero
ACCIDENTE TOLEDO

Pasajero de uno de los trenes de la tragedia ferroviaria de Toledo: "Me he despertado en otro vagón tras el golpe"

El choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de Toledo ha provocado al menos 64 fallecidos. Juan Francisco viajaba en el AVE y hoy nos cuenta cómo vivió el accidente.

Ricardo Díaz y José Trigueros

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, sobre la colisión de Toledo: "Es lo más grave que ha existido en un accidente"

Espejo

Joaquín Torres, arquitecto que iba dentro de uno de los trenes: "Se me ha muerto una persona en los brazos"

Voluntarios de Urda

"Es un auténtico caos": voluntarios en Urda socorren a los heridos del accidente de tren

Publicidad