Ana, desesperada por encontrar a su madre: "Viajaba en uno de los trenes de Toledo para venir a mi boda"

Durante la mañana del 28 de octubre, se producía un grave choque entre dos trenes de alta velocidad en las proximidades de Toledo. Según la versión ofrecida por el Gobierno, "un fallo humano" habría provocado que un convoy de Renfe, procedente de la estación de Atocha, continuara su recorrido y acabara impactando contra la parte trasera de un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía.

En ambos trenes viajaban un total de 554 personas. El balance provisional asciende, por el momento, a al menos 64 víctimas mortales y 179 heridos. Unas cifras de víctimas más altas que las del accidente de Adamuz de hace 9 meses.

La madre de Ana viajaba en uno de los trenes del accidente porque el sábado iba a asistir a su boda en Sevilla. Antes de coger el tren, Ana habló con ella, pero ahora no saben nada de ella.

"Varios familiares han ido a Toledo para ver si sabemos algo de ella", nos cuenta, desesperada, "he preguntado en todos lados y nadie sabe nada".

Como ella, cientos de familias están pendientes de los últimos datos, esperando que se confirme si sus seres queridos han sobrevivido al accidente. Una tragedia que tiene al país en vilo.