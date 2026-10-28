El milagro de Miguel, superviviente del choque de trenes de Toledo: "Creo que hay un ángel que me protege"

Dos trenes chocaban sobre las 8:55 de la mañana del 28 de octubre. Un convoy de Renfe chocaba por detrás contra un tren Iryo que se encontraba detenido en la vía, provocando al menos 68 fallecidos.

Miguel es un joven que viajaba en uno de los trenes. Hoy, no solo puede contar que ha sobrevivido a la tragedia, sino que además lo ha hecho sin ningún rasguño.

"Creo que hay un ángel que me protege porque esto no es normal", afirma, emocionado, "aquello era una carnicería". Un recuerdo que estremece en Y ahora Sonsoles.

Según cuenta Miguel, que viajaba en el Iryo que se encontraba detenido en la vía, al principio no se alertó porque pensó que era un retraso habitual. Sin embargo, pronto llegó el impacto: "Nos pegaron un leñazo...".

Por suerte, Miguel puede contarnos su experiencia. Un testimonio clave para entender la tragedia vivida en Toledo.