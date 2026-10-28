Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

ÚLTIMA HORA

El milagro de Miguel, superviviente del choque de trenes de Toledo: "Creo que hay un ángel que me protege"

Miguel viajaba en uno de los trenes que chocaban esta mañana en Toledo. Pese a que el balance provisional de víctimas mortales aumenta por momentos, Miguel nos cuenta que, casi de manera milagrosa, "no tiene ni un rasguño".

Milagro de Miguel

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Dos trenes chocaban sobre las 8:55 de la mañana del 28 de octubre. Un convoy de Renfe chocaba por detrás contra un tren Iryo que se encontraba detenido en la vía, provocando al menos 68 fallecidos.

Miguel es un joven que viajaba en uno de los trenes. Hoy, no solo puede contar que ha sobrevivido a la tragedia, sino que además lo ha hecho sin ningún rasguño.

"Creo que hay un ángel que me protege porque esto no es normal", afirma, emocionado, "aquello era una carnicería". Un recuerdo que estremece en Y ahora Sonsoles.

Según cuenta Miguel, que viajaba en el Iryo que se encontraba detenido en la vía, al principio no se alertó porque pensó que era un retraso habitual. Sin embargo, pronto llegó el impacto: "Nos pegaron un leñazo...".

Por suerte, Miguel puede contarnos su experiencia. Un testimonio clave para entender la tragedia vivida en Toledo.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Alcalde de Urda

Manuel Galán, alcalde de Urda, tras el accidente ferroviario: "Vamos a estar ayudando hasta que podamos"

Antonio Vázquez

El hermano del torero Curro Vázquez, entre los desaparecidos de la tragedia de Toledo: "Su familia se teme lo peor"

Milagro de Miguel

El milagro de Miguel, superviviente del choque de trenes de Toledo: "Creo que hay un ángel que me protege"

Miguel Ángel, superviviente del accidente de Toledo, cuenta lo que vio al salir por la ventana de su vagón
Accidente Toledo

Miguel Ángel, superviviente del accidente de Toledo, cuenta lo que vio al salir por la ventana de su vagón

Begoña Villacís
ACCIDENTE DE TREN EN TOLEDO

Begoña Villacís, conmocionada ante la desaparición de la exministra Fátima Báñez: "No siento tristeza, sino rabia"

Pilar
ÚLTIMA HORA

"No puede pasar esto tan seguido": la incredulidad de una mujer que busca al amigo de su hijo tras la tragedia de Toledo

El choque entre dos trenes en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía deja cifras desoladoras. Un accidente en el que viajaban 554 pasajeros y en Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con algunos de ellos.

Andrés
ACCIDENTE DE TREN DE TOLEDO

Andrés socorrió a las víctimas del accidente de Toledo: "Los bomberos venían para atrás a vomitar, todo eran cadáveres"

Las cifras de afectados por el accidente de trenes de Toledo aumentan por momentos. De los 554 pasajeros que viajaban en ambos convoyes, al menos 64 han fallecido.

Denuncia de Rafael

La denuncia de Rafael, cuya hermana ha desaparecido en el accidente de Toledo: "Esto es una vergüenza"

"He salido volando cuatro filas": José, herido en el accidente de Toledo, cuenta cómo ha vivido la tragedia

"He salido volando cuatro filas": José, herido en el accidente de Toledo, cuenta cómo ha vivido la tragedia

Antonio

El relato de uno de los primeros vecinos en llegar al lugar del accidente de trenes de Toledo: "Vi un vagón dentro de otro"

Publicidad