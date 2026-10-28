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ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

ACCIDENTE DE TREN DE TOLEDO

Manuel Galán, alcalde de Urda, tras el accidente ferroviario: "Vamos a estar ayudando hasta que podamos"

Dos trenes han chocado a la altura de Toledo, provocando al menos 68 víctimas mortales. El municipio de Urda ha acogido a los afectados y ha puesto a disposición de los servicios de emergencia recursos y la ayuda de los vecinos.

Alcalde de Urda

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

A las 8:54 de la mañana del 28 de octubre, un convoy de Renfe chocaba contra un tren Iryo. Una tragedia que llega apenas nueve meses después del accidente de Adamuz y que ya lo supera en cifras: se han confirmado al menos 68 fallecidos.

El accidente ha ocurrido a la altura de Urda (Toledo), donde los vecinos se han volcado con los afectados. Estos fueron los primeros en socorrer a las víctimas y llevarles agua y medicamentos.

Manuel Galán, el alcalde de Urda, afirma que han sido horas muy duras y que el pueblo entero está muy afectado. "A cada hora iban apareciendo más fallecidos", afirma Galán.

El pueblo ha puesto a disposición de las autoridades los pabellones, tanto para acoger a los viajeros como para proporcionar ayuda psicológica. "Vamos a estar ayudando hasta que podamos", asegura.

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