ACCIDENTE DE TREN DE TOLEDO
Manuel Galán, alcalde de Urda, tras el accidente ferroviario: "Vamos a estar ayudando hasta que podamos"
Dos trenes han chocado a la altura de Toledo, provocando al menos 68 víctimas mortales. El municipio de Urda ha acogido a los afectados y ha puesto a disposición de los servicios de emergencia recursos y la ayuda de los vecinos.
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A las 8:54 de la mañana del 28 de octubre, un convoy de Renfe chocaba contra un tren Iryo. Una tragedia que llega apenas nueve meses después del accidente de Adamuz y que ya lo supera en cifras: se han confirmado al menos 68 fallecidos.
El accidente ha ocurrido a la altura de Urda (Toledo), donde los vecinos se han volcado con los afectados. Estos fueron los primeros en socorrer a las víctimas y llevarles agua y medicamentos.
Manuel Galán, el alcalde de Urda, afirma que han sido horas muy duras y que el pueblo entero está muy afectado. "A cada hora iban apareciendo más fallecidos", afirma Galán.
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El pueblo ha puesto a disposición de las autoridades los pabellones, tanto para acoger a los viajeros como para proporcionar ayuda psicológica. "Vamos a estar ayudando hasta que podamos", asegura.
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