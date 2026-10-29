La casualidad que salvó a la modelo Arantxa del Sol de la tragedia de Urda: "Era justo el tren que iba a coger"

La cifra de fallecidos en la tragedia ferroviaria de Toledo asciende a 69. Un convoy de Renfe chocaba contra un tren de Iryo que estaba detenido en la vía, un hecho que el Gobierno atribuye a un "fallo humano".

La modelo Arantxa del Sol estuvo a punto de coger el tren de Renfe que iba de Madrid a Sevilla. Sin embargo, un trabajo de última hora cambió sus planes. "Llamé a mi representante para que me cambiara el billete", señala Arantxa.

Cuando comenzó a ver la información del accidente. "Me di cuenta de que era exactamente el tren que iba a coger", afirma Arantxa, "se me ha erizado la piel y me he quedado paralizada".

Arantxa hoy da gracias de haber cambiado aquel billete y se solidariza con las víctimas y sus familias: "No nos merecemos lo que nos está pasando".