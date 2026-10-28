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ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

ACCIDENTE DE TREN EN TOLEDO

Begoña Villacís, conmocionada ante la desaparición de la exministra Fátima Báñez: "No siento tristeza, sino rabia"

Una de las desaparecidas del accidente de trenes de Toledo es la exministra del Partido Popular Fátima Báñez. Begoña Villacís la vio hace apenas tres semanas y ha expresado su indignación en Y ahora Sonsoles.

Begoña Villacís

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Eran las 8:54 de la mañana cuando saltaban las alarmas: un tren de Renfe había chocado contra un Iryo que estaba detenido en la vía. El choque de ambos convoyes provocaba el descarrilamiento de varios vagones, que caían por un terraplén, dejando al menos 64 víctimas mortales.

Aún no hay un número concreto de desaparecidos, pero decenas de familias buscan a sus seres queridos tras el accidente, mientras las labores de búsqueda y rescate continúan. Una de las desaparecidas es Fátima Báñez, exministra de Trabajo de Mariano Rajoy.

Nuestra colaboradora Begoña Villacís, exvicepresidenta de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado especialmente conmocionada ante su desaparición. "Estuve con ella hace tres semanas", afirma.

Villacís ha denunciado que haya ocurrido una segunda tragedia ferroviaria en apenas 9 meses. "No tengo sensación de tristeza, sino de cabreo", asegura, "ya van dos veces en un año, esto es inaceptable".

La tragedia de Toledo supera ya en cifras a la de Adamuz, aunque aún continúan las labores de rescate y búsqueda de fallecidos. El segundo accidente mortal de trenes del último año.

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