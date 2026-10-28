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ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

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Gritos contra el Gobierno frente al Ministerio de Transportes tras el accidente: "Óscar Puente, delincuente"

El accidente ferroviario en Toledo ha conmocionado a todo el país. Varios Ayuntamientos han convocado un minuto de silencio a las 20:00 horas del 28 de octubre, una cita que ha estado precedida por una manifestación contra el Gobierno.

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Sara Sanz Navarro
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El choque de dos trenes durante la mañana del 28 de octubre ha dejado al menos 68 fallecidos. Un balance devastador que ya supera las cifras del accidente de Adamuz de hace nueve meses.

Frente al Ayuntamiento de Madrid se han congregado cientos de personas para guardar un minuto de silencio, pero también para protestar por la gestión del Gobierno en el Ministerio de Transportes. Unos gritos con los que señalan directamente a Óscar Puente. Los manifestantes claman: "Óscar Puente, delincuente".

Pese a que aún no se sabe qué pudo fallar, el Gobierno ha apuntado a un "fallo humano", ya que habría habido un maquinista que supuestamente dio la orden de continuar al tren de Renfe. Algo que, para los manifestantes, es una excusa ante la mala gestión del Ministerio.

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