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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el nuevo amor del viudo de Olivia Vàlere y la disputa con sus hijos tras su muerte

Philippe Roger no solo enfrenta una nueva etapa llena de ilusión por su romance con la joven brasileña Jasmine. También, tiene que lidiar con la decepción que siente por los hijos de su difunta esposa, Olivia Vàlere.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Tras el fallecimiento de Olivia Valère, su viudo, Philippe Roger, atravesó una etapa marcada por el dolor y la ausencia de quien fue su compañera durante 40 años. Ahora, cuatro años después de su pérdida, el abogado francés asegura haber recuperado la ilusión en el amor junto a Jasmine, una joven brasileña de 26 años.

Pero esta nueva etapa llega en medio de un duro conflicto familiar. Philippe Roger afirma sentirse profundamente decepcionado con los hijos de Olivia, Karen y Arnaud, con quienes convivió durante décadas.

Su testimonio completo, con todos los detalles de esta polémica historia, hoy a partir de las 17:00 horas en Y ahora Sonsoles.

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