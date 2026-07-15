Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el nuevo amor del viudo de Olivia Vàlere y la disputa con sus hijos tras su muerte

Tras el fallecimiento de Olivia Valère, su viudo, Philippe Roger, atravesó una etapa marcada por el dolor y la ausencia de quien fue su compañera durante 40 años. Ahora, cuatro años después de su pérdida, el abogado francés asegura haber recuperado la ilusión en el amor junto a Jasmine, una joven brasileña de 26 años.

Pero esta nueva etapa llega en medio de un duro conflicto familiar. Philippe Roger afirma sentirse profundamente decepcionado con los hijos de Olivia, Karen y Arnaud, con quienes convivió durante décadas.

Su testimonio completo, con todos los detalles de esta polémica historia, hoy a partir de las 17:00 horas en Y ahora Sonsoles.

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