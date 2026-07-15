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Mejores momentos | 15 de julio

“Chollo es tu marcador”: Jorge Fernández impactado con el panel de 4.200 euros que se ha marcado Iñaki

El concursante ha sacado provecho de su buena racha y se ha llevado un panel con una cantidad asombrante.

“Chollo es tu marcador”: Jorge Fernández impactado con el panel de 4.200 euros que se ha marcado Iñaki

“Chollo es tu marcador”: Jorge Fernández impactado con el panel de 4.200 euros que se ha marcado Iñaki

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Marta Jorge
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Iñaki ha ido a por todas en este panel de La ruleta de la suerte. El concursante ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’ de 500 y Jorge Fernández se ha quedado asombrado, porque el concursante ya había levantado en otro panel el de 600 euros. “¿Pero y este golpe de buena suerte?”, ha dicho el presentador. ¡Se ha llevado las dos buenas!

Iñaki ha seguido tirando y ha continuado su buena racha, ha caído en el ‘X2’ y encima ha elegido la ‘N’, que estaba ¡cinco veces! También ha utilizado las dos ‘Doble letra’, y es que, aunque el concursante no se había dado cuenta de que podía usar el ‘Supercomodín’, el público, que ha estado muy atento, le ha avisado. ¡Menos mal!

“Este panel hay que resolverlo como sea”, ha dicho convencido el concursante que veía esos 4.200 euros cada vez más cerca. Ha tirado una última vez para tratar de esclarecer un poco más el panel y ya lo ha visto claro. “¡Chollo es tu marcador!”, le ha dicho el presentador después de que el concursante del atril rojo resolviera el panel sin problemas. ¡Menuda jugada, no te la pierdas!

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