Pilla al director del banco utilizando el dinero de su tía de 86 años: le devuelve casi 30.000 euros

Vanessa se hizo cargo de la cuenta bancaria de su tía, una mujer de 86 años con discapacidad y depresión. Al revisar los movimientos de la cuenta, empezó a encontrar operaciones que le parecieron extrañas como: transferencias de grandes cantidades de dinero a personas desconocidas y retiradas de efectivo.

Cuando pidió explicaciones al director de la sucursal, este comenzó a devolver parte del dinero de su propio bolsillo y le dio versiones diferentes de lo ocurrido, hasta 30.000 euros fueron devueltos. Algunas de esas explicaciones, según las grabaciones que tiene la familia, uno de los altos directivos, reconoció que el acusado se había inventado las causas porque estaba pasando un mal momento económico.

La familia asegura que el patrimonio de la anciana fue disminuyendo poco a poco durante años y que en muchas de las operaciones aparece implicado el entonces director del Banco Pueyo. "Veo transferencias a gente que no conozco de nada", algo que el director justificaba con la falta de experiencia de un becario. Su tía tenía un plazo fijo y él lo cancelaba y lo volvía a abrir una y otra vez, pero cada vez con menos dinero. Poco a poco su patrimonio iba disminuyendo sin que nadie se diera cuenta, explica Vanessa.

El director ya no trabaja en esa sucursal. Al parecer, el banco lo ha apartado de su puesto mientras continúa la investigación y el proceso judicial. Vanesa cree que podría haber más vecinos del pueblo afectados por una situación similar. Según explica, hasta ahora nadie había podido demostrarlo, aunque había sospechas. Ahora, con la investigación en marcha, empiezan a aparecer más testimonios.

Vanessa considera que engañan a su tía "porque es una señora mayor".

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