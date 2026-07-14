Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actualidad

Pilla al director del banco utilizando el dinero de su tía de 86 años: le devuelve casi 30.000 euros

Vanessa denuncia que el director del banco Pueyo se ha aprovechado de su cargo para robar dinero a su tía de 86 años discapacitada y en depresión.

Vanessa

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Vanessa se hizo cargo de la cuenta bancaria de su tía, una mujer de 86 años con discapacidad y depresión. Al revisar los movimientos de la cuenta, empezó a encontrar operaciones que le parecieron extrañas como: transferencias de grandes cantidades de dinero a personas desconocidas y retiradas de efectivo.

Cuando pidió explicaciones al director de la sucursal, este comenzó a devolver parte del dinero de su propio bolsillo y le dio versiones diferentes de lo ocurrido, hasta 30.000 euros fueron devueltos. Algunas de esas explicaciones, según las grabaciones que tiene la familia, uno de los altos directivos, reconoció que el acusado se había inventado las causas porque estaba pasando un mal momento económico.

La familia asegura que el patrimonio de la anciana fue disminuyendo poco a poco durante años y que en muchas de las operaciones aparece implicado el entonces director del Banco Pueyo. "Veo transferencias a gente que no conozco de nada", algo que el director justificaba con la falta de experiencia de un becario. Su tía tenía un plazo fijo y él lo cancelaba y lo volvía a abrir una y otra vez, pero cada vez con menos dinero. Poco a poco su patrimonio iba disminuyendo sin que nadie se diera cuenta, explica Vanessa.

El director ya no trabaja en esa sucursal. Al parecer, el banco lo ha apartado de su puesto mientras continúa la investigación y el proceso judicial. Vanesa cree que podría haber más vecinos del pueblo afectados por una situación similar. Según explica, hasta ahora nadie había podido demostrarlo, aunque había sospechas. Ahora, con la investigación en marcha, empiezan a aparecer más testimonios.

Vanessa considera que engañan a su tía "porque es una señora mayor".

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pitingo

Pitingo entra en directo molesto tras la polémica con su exnovia Laura Escuredo: "Yo tampoco quiero volver con Laura"

Vanessa

Pilla al director del banco utilizando el dinero de su tía de 86 años: le devuelve casi 30.000 euros

Vilches

Fernando Vilches: "Un maestro no puede tener dudas de ortografía" tras los suspensos en las oposiciones.

Jorge
Última hora

Detenido el conductor que atropelló en la A-7 a Nikoline causándole la muerte: "Circulaba por su carril correctamente"

Gemelos
Última hora

Dos hermanos gemelos de 11 años aparecen muertos tras ahogarse en el río

Pamplona sin pantallas
SEMIFINAL MUNDIAL

Culpan al alcalde de Pamplona de la negativa a instalar pantallas para ver el Mundial: "Están intentando amedrentarnos"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha denegado la petición de instalar pantallas en la calle, amparándose en un informe de Protección Civil. Por su parte, el regidor de Tudela, Alejandro Toquero, asegura que se trata de "una excusa barata" y ha animado a sus ciudadanos a reunirse en la plaza central de la ciudad para ver juntos el partido.

Huelga basuras Cabezas de San Juan
HUELGA

Vecinos al límite por la basura sin recoger a pleno sol y calor extremo en Sevilla: "En muchas calles hay que sortear la mierda"

Más de trece días lleva sin recogerse la basura en Cabezas de San Juan, Sevilla. Los desperdicios se acumulan en montañas y hay calles que parecen las de después de un desastre, con una hilera de escombros de principio a fin.

Chimo Bayo

Chimo Bayo recuerda el éxito de 'Así me gusta a mí' y defiende la Ruta del Bacalao

El tío de Lamine Yamal.

Abdul, tío de Lamine Yamal: "Si Lamine está bien, ganamos el partido"

¡Qué tierno! Laura Moure destapa una letra con la tripa de embarazada

"Ha sido Zoe": Laura Moure destapa una letra con su barriga de embarazada

Publicidad