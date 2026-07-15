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ACCIDENTE

Muere un ciclista tras chocar contra un patinete eléctrico en un paso de peatones de Burgos

El hombre, de 69 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico y fallecía poco después de ser traslado al Hospital Universitario de Burgos. Según la Policía Local, el patinete no estaba homologado, carecía de matrícula y de seguro obligatorio

Paso de peatones

Paso de peatones Freepik

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La sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía el aviso de una colisión entre un patinete eléctrico y una bici en un paso de peatones de la calle Santa Bárbara de Burgos. Hasta el lugar se desplazaban los servicios sanitarios que trasladaban al ciclista al Hospital Universitario de Burgos en estado muy grave. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, el varón herido, un hombre de 69 años, no podía superar la gravedad de las heridas y fallecía poco después.

Patinete sin homologar

En el lugar del accidente, la Policía Local tomaba declaración a los testigos de lo ocurrido y al conductor del patinete eléctrico y podía certificar que el vehículo no estaba homologado y carecía de matrícula y, por tanto, de seguro obligatorio.

Se analizan la imágenes de las cámaras

Todavía se desconocen las causas del trágico suceso. La Unidad de Reconstrucción de Accidentes se ha hecho cargo de la investigación. Se analizan las imágenes de las cámaras de tráfico y de la zona para saber si el patinete circulaba a la velocidad reglamentaria. Todo apunta a que el ciclista fallecido cruzaba montado en la bici por el paso de peatones y el patinete le embistió.

Tanto el Ayuntamiento de Burgos como el cuerpo de Policía Local han transmitido sus condolencias a la familia del fallecido.

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