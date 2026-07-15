Los jóvenes de Reino Unido tendrán un toque de queda en redes sociales desde medianoche hasta las seis de la mañana

Los jóvenes británicos de 16 y 17 años tendrán ahora una hora límite a partir de la cual se restringirá por defecto el uso de las redes sociales. Además, esta medida trata de limitar otras funciones especialmente adictivas, como la reproducción automática de vídeos o el desplazamiento infinito. Este toque de queda irá desde medianoche hasta las seis de la mañana, con el objetivo de proteger el sueño y el descanso de los menores, y se aplicará a plataformas sociales como TikTok, Instagram o Facebook.

La información se ha dado a conocer a través del plan que ha presentado este miércoles el Gobierno británico, como parte de una propuesta más amplia que incluirá también otras medidas, como la prohibición del acceso a redes para los menores de 16 años. El Ministerio de Tecnología ha aclarado que estas medidas tienen como principal objetivo ofrecer una mayor protección a los adolescentes en los años previos a la mayoría de edad.

Críticas

Sin embargo, muchos expertos han destacado que esta normativa puede tener un efecto menor al esperado, ya que la función podrá ser desactivada por el usuario en cualquier momento.

También se están estudiando medidas para reforzar la protección de los menores en los servicios de inteligencia artificial, que podrían llegar a restringir el acceso a chatbots considerados nocivos o perjudiciales para la salud mental de la población.

Liz Kendall, ministra de Tecnología, calificó estas propuestas de “fundamentales” para el descanso de los jóvenes y destacó lo mucho que pueden ayudar a mejorar la concentración, el rendimiento académico y los vínculos familiares.

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