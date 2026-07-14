Detenido el conductor que atropelló en la A-7 a Nikoline causándole la muerte: "Circulaba por su carril correctamente"

La Guardia Civil ha detenido al conductor que atropelló y quitó la vida a Nikoline, la joven noruega que celebraba en una discoteca de Marbella el triunfo del equipo de su país en el Mundial de fútbol 2026. Se trata de un padre de familia que conducía una furgoneta modelo ford. Después de varias investigaciones, de revisar el vehículo que contaba con la luna rota y un golpe en el chasis, pudieron esclarecer la situación.

El terrible accidente mortal se produjo en la carretera A-7 de Málaga conocida como la Autovía del Mediterráneo. El Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico revisó las cámaras de seguridad desde el kilómetro 1027 en dirección Fuengirola, hasta que detectó un furgón con desperfectos compatibles con los de un atropello.

Jorge García Badía aclara que el detenido es un ciudadano español de entre unos 40 y 50 años de edad y habría pasado a disposición judicial. La furgoneta es blanca y de repartidor. Aún faltan las declaraciones del detenido por si iba a trabajar o sintió miedo de las consecuencias que tendrían aquel terrible impacto. "Me remarcan que él circulaba por su carril correctamente" y "Por desgracia Nikoline se mete en una autovía que estaba prohibida para los peatones" explica alegando que de todos modos tendría que haber parado.

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