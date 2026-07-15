Analizamos con el abogado de David Sánchez la sentencia condenatoria: "Le han hecho una autopsia en vida"

La Audiencia Provincial de Badajoz confirma el enchufismo de David Sánchez. Ayer se hizo pública la sentencia por la que los jueces condenan al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación. Aunque el tribunal ha descartado el tráfico de influencias, sentencia que el puesto se hizo "a medida" para él, lo cual sería una práctica de "nepotismo" que "daña la salud democrática".

Hoy en Espejo Público hemos hablado con el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, que ha comenzado aclarando que la razón por la que ha sido condenado David Sánchez no ha sido la creación de la plaza, ni la aceptación del nombramiento, sino “la modificación de la nomenclatura de la plaza, que dejó de llamarse coordinador de los conservatorios para pasar a ser director de la oficina de artes escénicas”. “Todo lo que tiene que ver con el llamado enchufismo de la creación de la plaza es completamente ajeno en la sentencia al señor Sánchez”, ha asegurado.

"Vamos a recurrir. Le han hecho una autopsia en vida"

“Seguimos confiando en que va a quedar en nada. Naturalmente vamos a recurrir. Vamos a lucharlo, vamos a intentar que esta hierba mala quede también arrancada”, ha avanzado el abogado del hermano de Sánchez. Preguntado por la forma en que el condenado ha recibido la noticia, Cortés asegura que se la ha tomado bien porque “él tiene un ánimo estable y es consciente de esta especie de embudo que se está produciendo. Hay que tener en cuenta que a este señor le han hecho una autopsia en vida. Le han mirado hasta debajo del refajo y después de una auditoría cainita, instrumentalizada, feroz e irreverente en ocasiones por parte de algunas acusaciones populares, al final ha quedado en un cambio de nomenclatura”.

¿Es un caso de lawfare?

Ante las reacciones de algunos miembros del gobierno que califican la sentencia como lawfare, Cortés asegura que no tiene “ninguna razón objetiva ni acreditada para pensar o sostener que es un caso de lawfare. Es un caso, evidentemente, con un sesgo político absolutamente claro, donde el objetivo no es la caza menor que puede constituir el señor David Sánchez, sino otros objetivos extra-procesales que son tan sencillos de comprobar, como si ven las fotos de las siete acusaciones populares que tenía yo enfrente en la Audiencia Provincial de Badajoz. Negar el sesgo político de este procedimiento a mí me parece prácticamente una desfachatez”, ha asegurado.

"Se le intentó arreglar la vida y lo que han hecho es cargársela"

Desde que yo tuve conocimiento que había un rasgo condenatorio en la sentencia, sabía que la iba a recurrir porque sabía que cualquier condena sería carente de cualquier tipo de prueba de cargo. Preguntado por si considera que David Sánchez es una víctima, Cortés responde tajantemente: “Yo siempre he dicho en los foros más personales que la opinión pública piensa que al señor Sánchez se le intentó arreglar la vida y lo que han hecho es cargársela literalmente con un escrutinio de su vida absolutamente inmoral en un estado”, ha explicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.