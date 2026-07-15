‘Bomberos ayudan’: La asociación a la que Iñaki quiere donar su premio

Además de contarnos algunos de sus deportes y aficiones, Iñaki nos ha sorprendido con una iniciativa muy emotiva en su presentación. El concursante quiere donar parte de su premio en La ruleta de la suerte a una asociación de la que forma parte llamada ‘Bomberos ayudan’.

Además, nos ha explicado algunos detalles sobre la labor que llevan a cabo en esta ONG. Principalmente ayudan a niños enfermos, los apadrinan y ayudan a costear terapias de difícil acceso. “Quien quiera ayudar por supuesto es bienvenida toda ayuda”, ha dicho amablemente el bombero.

También ha insistido en la importancia de poder ayudar con esas terapias, ya que normalmente, al ser tan caras, las familias no se las pueden permitir, sin embargo, ayudan mucho en la mejoría de los pequeños. Jorge Fernández, que se ha mostrado muy interesado en la causa, ha insistido en el nombre de la asociación y le ha deseado mucha suerte al concursante con la esperanza de que pueda ayudar lo máximo posible a esos niños. ¡No te pierdas las palabras de Iñaki en el vídeo!

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