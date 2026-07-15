El tío de Lamine Yamal, sobre el robo en la casa del futbolista: "Su padre pasa cada dos días por allí para ver cómo está todo"

Abdul, tío de Lamine Yamal, habla en 'Espejo Público' horas después de que haya trascendido la noticia del intento de robo en la casa de Lamine Yamal. Cuenta el tío del jugador del Barça que él se ha enterado de esta información por la prensa.

Los hechos se produjeron cuando un vigilante avistó a través de las cámaras de seguridad a dos individuos encaramados en uno de los muros de la propiedad del jugador en Esplugues de Llobregat. Abdul desmiente que la casa estuviera vacía en el momento en el que se produjo el intento de robo. Cuenta que en el inmueble viven los empleados de seguridad y su padre pasa cada dos días por el inmueble para realizar labores de vigilancia.

"No sabemos nada del robo"

Abdul no ha podido hablar hasta el momento con Yamal, aunque sí lo ha hecho con su hijo; primo del futbolista. No saben nada sobre el robo. Reitera que no les ha llegado la información. "Hay seguridad y es muy difícil que consigan entrar en una casa como esa".

Finalmente los ladrones huyeron sin poder llevarse nada del inmueble. Los Mossos han abierto una operación para localizarles y les están buscando para saber si forman parte de alguna banda especializada en robos de vivienda de lujo.

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