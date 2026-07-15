William y su familia escaparon por poco del derrumbe de Alicante durante el España- Francia: "Si es más tarde no lo contamos"

Los vecinos del municipio de Benetússer han vivido unos momentos de enorme tensión. Un bloque de pisos de tres alturas se derrumbaba hasta los cimientos en la tarde de este martes. El miedo por que hubiera gente en su interior era real.

Los días previos al incidente varios residentes y vecinos del barrio detectaron un agujero en la parte inferior de un lateral del edificio, que precisamente colindaba con un solar en el que se estaba realizando una obra. El socavón era cada vez mayor y aparecieron las primeras grietas. Después se produjeron algunos desprendimientos de la fachada. La estructura del edificio había quedado comprometida de manera irremediable y, en sus casas, los vecinos permanecían ajenos al peligro que corrían.

Las imágenes del colapso del inmueble son impactantes, especialmente por la rapidez con la que la estructura pasa de aparentar un estado normal a quedar reducida a una montaña de escombros y una nube de polvo.

Un primer derrumbe 'salvador'

William intuye la que era la habitación de sus padres, con los que vivía en el edificio que desaparecía en cuestión de segundos. Cuenta cómo sucede qué les permitió salvar la vida por minutos. La familia se encontraba al completo viendo la semifinal del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Francia. Fue al terminar la primera parte cuando el hijo se levantó -no recuerda a qué- y se percató que una gran grieta atravesaba el pasillo de la casa. Avisó y decidieron salir con lo puesto a toda prisa sin esperar la llegada de los equipos de emergencia.

"Cuando estábamos saliendo fuimos a avisar a los vecinos del segundo piso y no contestaban. Una vez estábamos en el portal se escuchó el primer derrumbe. Creo que fueron el pasillo, la cocina, mi cuarto, todo", relata.

Ese primer estruendo del interior sirvió de aviso a los vecinos que estaban en sus casas, que inmediatamente salieron a la calle. El padrastro de William regresó a tratar de recuperar su documentación pero ya no había suelo en su domicilio. Poco después llegaron los bomberos, que desalojaron a una anciana. Minutos después sobrevino el derrumbe total: "Si llega a ocurrir más tarde no lo contamos", advertía el joven, que lamenta cómo, llenos de impotencia, fueron testigos de cómo desaparecía su hogar.

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