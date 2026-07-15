Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

Scott Bryce

Muere el actor Scott Bryce, conocido por películas como 'Ley y orden', a los 68 años

El intérprete ha fallecido de forma repentina tras una prolongada lucha contra el cáncer.

Muere el actor Scott Bryce, conocido por películas como 'Ley y orden', a los 68 años

Muere el actor Scott Bryce, conocido por películas como 'Ley y orden', a los 68 años Redes Sociales

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

Scott Bryce era un actor reconocido por su aparición en películas como Ley y orden o Homeland; pero si hay una obra audiovisual que fue la clave de su carrera es la de As the World Turns. En esta mítica serie de los años 50, Bryce interpretaba a Craig Montgomery. Fue el primer actor en dar vida a este personaje, entre los años 1982 y 1987. Montgomery era un joven ambicioso y carismático que dio lugar a escenas de negocios, romances y conflictos familiares. Este papel fue uno de los más conocidos de la carrera de Scott Bryce y le ayudó a consolidar su trayectoria estelar.

Esta pasada noche, el actor se despedía de nosotros a la temprana edad de 68 años. Llevaba mucho tiempo luchando contra el cáncer, tal y como ha explicado su hijo a través de sus redes sociales: "Esta noche mi padre perdió su larga batalla contra el cáncer". Pero ha sido muy claro en que Bryce se mostró fuerte en cada una de las etapas por las que pasó: "A través de la radiación, la quimioterapia y la inmunoterapia, y cada momento de dolor, vi a mi papá enfrentarlo todo con orgullo y valentía, y con la firme convicción de que, de alguna manera, todo saldría bien y él ganaría".

"Me apoyó en todo lo que un padre puede"

Incluso durante sus últimos momentos y según cuenta su hijo, Bryce mantenía su esperanza. El actor había desarrollado tumores cerebrales que habían afectado a su capacidad para hablar y ver con claridad, pero él siempre se mantuvo optimista. "Incluso una semana antes de fallecer, mientras luchaba contra tumores cerebrales, el habla arrastrada y la visión borrosa, me miró a los ojos tan claro como pudo y me dijo que todavía creía que tenía una oportunidad, y que estaba dispuesto a luchar tan duro como fuera necesario", explica su hijo.

Además, quiso hacer hincapié en lo buen padre que había sido para él y en la admiración que siente. Según cuenta, estos últimos meses en los que se encontraba en la cuerda floja, fueron una de las mayores muestras de coraje que había presenciado. "Me apoyó en todo lo que un padre puede. Era la voz más fuerte en las gradas en cada partido de baloncesto. Me llevó por todo el país para perseguir mis sueños y habría hecho cualquier cosa para verme triunfar. Ser mi padre siempre fue su máxima prioridad", concluía.

Una trayectoria llena de éxitos

La carrera de Scott Bryce estuvo inundada de éxitos cinematográficos. Se hizo inmensamente popular con su interpretación de Craig Montgomery en As the World Turns, serie en la que participó durante varias etapas desde los 80, 90 hasta los 2000. Su actuación le consolidó como una estrella y dio lugar a nominaciones como el Daytime Emmy a mejor actor principal.

También formó parte del reparto de Popular, dirigida por Ryan Murphy y apareció como artista invitado en títulos tan conocidos como The Blacklist, Ley y Orden o Homeland.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Se estrena 'Haciendo amigos', la nueva película de Atresmedia Cine protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez

'Haciendo Amigos' la nueva película de Atresmedia Cine

Publicidad

Cultura

Muere el actor Scott Bryce, conocido por películas como 'Ley y orden', a los 68 años

Muere el actor Scott Bryce, conocido por películas como 'Ley y orden', a los 68 años

La actriz Ascen López posa en marzo de 2024 durante la presentación de la serie de "Muertos S.L."

Muere la actriz Ascen López a los 69 años

Premiados Princesa Girona

Los Premios Princesa de Girona 2026 reivindican el talento joven: "Con esfuerzo y apoyo, llega el éxito"

Imagen de archivo de Sam Neill
Sam Neill

Muere el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años de forma "repentina e inesperada"

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer
Atresplayer

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer con suspense, humor y una pareja de investigadoras que rompe estereotipos

'Haciendo Amigos' la nueva película de Atresmedia Cine
Cine

Se estrena 'Haciendo amigos', la nueva película de Atresmedia Cine protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Esta nueva comedia te presenta un viaje donde nada sale como estaba previsto.

Imagen de archivo de Bonnie Tyler
Bonnie Tyler

Muere la cantante Bonnie Tyler a los 75 años

La cantante de 75 años falleció en un hospital de Portugal en la que estaba siendo tratada por su enfermedad.

Imagen del Granca Live Fest

Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz conquistan Gran Canaria, y Quevedo sorprende junto a Aitana en un Granca Live Fest de récord

Un retablo flamenco del siglo XVI de la Pasión y un tríptico pictórico de la Adoración de los Magos

El Museo Nacional de Escultura exhibe dos obras rescatadas del tráfico ilegal de arte

Robbie Williams

Robbie Williams sorprende con un concierto improvisado en Sevilla junto a un músico callejero

Publicidad