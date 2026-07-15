Muere el actor Scott Bryce, conocido por películas como 'Ley y orden', a los 68 años

Scott Bryce era un actor reconocido por su aparición en películas como Ley y orden o Homeland; pero si hay una obra audiovisual que fue la clave de su carrera es la de As the World Turns. En esta mítica serie de los años 50, Bryce interpretaba a Craig Montgomery. Fue el primer actor en dar vida a este personaje, entre los años 1982 y 1987. Montgomery era un joven ambicioso y carismático que dio lugar a escenas de negocios, romances y conflictos familiares. Este papel fue uno de los más conocidos de la carrera de Scott Bryce y le ayudó a consolidar su trayectoria estelar.

Esta pasada noche, el actor se despedía de nosotros a la temprana edad de 68 años. Llevaba mucho tiempo luchando contra el cáncer, tal y como ha explicado su hijo a través de sus redes sociales: "Esta noche mi padre perdió su larga batalla contra el cáncer". Pero ha sido muy claro en que Bryce se mostró fuerte en cada una de las etapas por las que pasó: "A través de la radiación, la quimioterapia y la inmunoterapia, y cada momento de dolor, vi a mi papá enfrentarlo todo con orgullo y valentía, y con la firme convicción de que, de alguna manera, todo saldría bien y él ganaría".

"Me apoyó en todo lo que un padre puede"

Incluso durante sus últimos momentos y según cuenta su hijo, Bryce mantenía su esperanza. El actor había desarrollado tumores cerebrales que habían afectado a su capacidad para hablar y ver con claridad, pero él siempre se mantuvo optimista. "Incluso una semana antes de fallecer, mientras luchaba contra tumores cerebrales, el habla arrastrada y la visión borrosa, me miró a los ojos tan claro como pudo y me dijo que todavía creía que tenía una oportunidad, y que estaba dispuesto a luchar tan duro como fuera necesario", explica su hijo.

Además, quiso hacer hincapié en lo buen padre que había sido para él y en la admiración que siente. Según cuenta, estos últimos meses en los que se encontraba en la cuerda floja, fueron una de las mayores muestras de coraje que había presenciado. "Me apoyó en todo lo que un padre puede. Era la voz más fuerte en las gradas en cada partido de baloncesto. Me llevó por todo el país para perseguir mis sueños y habría hecho cualquier cosa para verme triunfar. Ser mi padre siempre fue su máxima prioridad", concluía.

Una trayectoria llena de éxitos

La carrera de Scott Bryce estuvo inundada de éxitos cinematográficos. Se hizo inmensamente popular con su interpretación de Craig Montgomery en As the World Turns, serie en la que participó durante varias etapas desde los 80, 90 hasta los 2000. Su actuación le consolidó como una estrella y dio lugar a nominaciones como el Daytime Emmy a mejor actor principal.

También formó parte del reparto de Popular, dirigida por Ryan Murphy y apareció como artista invitado en títulos tan conocidos como The Blacklist, Ley y Orden o Homeland.

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