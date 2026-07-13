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Nikoline, la joven noruega atropellada tras salir de una discoteca, subió al VTC acompañada de dos hombres
Se han descubierto nuevos datos sobre la misteriosa muerte de la joven noruega Nikoline que celebraba el triunfo de Noruega en el Mundial de fútbol de 2026.
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La misteriosa muerte de Nikoline ha dejado consternados a muchos países de Europa. Desapareció un día cualquiera mientras celebraba en Marbella el triunfo de Noruega en el Mundial de fútbol de 2026. Los servicios de emegencia la encotraron muerta a 30 kilometros de la discoteca donde festejaba.
La Guardia Civil ha estado trabajando para encontrar nuevas respuestas. Jorge García Badía, ha publicado nueva información. Se subió al VTC con dos chicos, pero se desconoce si los conocía o no, si iba en buenas condiciones o no, y el por qué se bajó del coche sola y a esa altura, ¿querría coger otro taxi?, todo tipo de cuestión está aún en el aire.
Un camionero presenció el atropelló y corrió hacia la víctima para intentar brindarle ayuda, sin embargo, ya era demasiado tarde. Solo pudo señalizar a la policía donde se encontraba el cuerpo de la joven. Los cuerpos de seguridad investigan a un vehículo sospechoso con la parte delantera rota y golpes que parecen estar relacionados con un atropello.
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