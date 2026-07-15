"Mil o dos mil euros, dependiendo de si es alquiler o venta". El precio de los porteros en el mercado inmobiliario

Tras las fachadas de los portales de los barrios más nobles se ocultan millones de euros al mejor postor. Cuando el precio de la vivienda crece desbocado, una comisión del 1% supone varios miles de euros. También hay quien lo llama “propina”, pero el concepto es muy parecido: un pellizco por facilitar la venta o el alquiler de un piso. Y quien más sabe cuándo va a quedar vacío un piso es el portero. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de leyenda en las supuestas comisiones invisibles a los conserjes?

Esperando que salte la liebre

El primer empleado que accede a contestar admite que es más que habitual que las agencias se pongan en contacto con él para ver si saldrán pisos en venta, pero no nos dice cuánto ofrecen. Más explícito es Alberto, conserje de una buena finca en el madrileño Barrio de Salamanca: “He visto casos que a veces dan 1.000 o 2.000 euros, dependiendo de si es alquiler o venta. Somos el primer contacto, porque nos enteramos de todo”. El requisito es que la información le llegue al agente antes de que se haya publicado en ningún portal inmobiliario. El último piso que se alquiló en su portal ha sido por 7.000 euros al mes “pero yo no he tenido la suerte de comunicarlo”. No obstante, Alberto espera que salte una liebre como esa.

Una base de datos de 1.380 porteros

Eduardo Molet es un veterano agente inmobiliario de otro barrio caro de Madrid: “Tengo una base de datos de 1.380 porteros”. La cifra dice mucho de la importancia de estos trabajadores para las inmobiliarias: “Tengo detalles con ellos. Les puedo dar una cesta en Navidad, organizamos fiestas o reciben alguna propina. Pero estamos hablando de 200 o 300 euros”. Niega tajantemente que se premie a un portero con miles de euros por facilitar información sobre un piso.

El propietario me dio 7.000

Volvemos a la calle. Un portero, fuera de cámara reconoce haber cobrado el 1% de la venta de un piso… pero por parte del propietario. El piso se vendió en 700.000, así que el empleado se llevó 7.000 euros. ¿Figuró en su declaración de la Renta?, ¿Figuran los 200, 300 o 500 de los que nos hablan otros porteros, o los mismos agentes inmobiliarios? Es el precio de manejar información privilegiada en un mercado inmobiliario desatado.

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