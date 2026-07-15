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Mejores momentos | 15 de julio

“Ha llegado el momento de ver a un bombero robar”: Iñaki le quita un panel magnífico a Ángela

Ángela no lo tenía nada claro, primero ha perdido el turno y después Iñaki ha utilizado el ‘Me lo quedo’ y ha terminado dejándola sin nada.

“Ha llegado el momento de ver a un bombero robar”: Iñaki le roba un panel magnífico a Ángela

“Ha llegado el momento de ver a un bombero robar”: Iñaki le quita un panel magnífico a Ángela

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Marta Jorge
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Ángela estaba haciendo una racha de tiradas muy buenas y tenía un gran marcador y unos cuantos gajos que le iban a servir de gran ayuda en este programa de La ruleta de la suerte. Sin embargo, incluso con el panel a punto de resolver, la concursante no lo veía claro.

Ha seguido tirando y su suerte ha empezado a cambiar: primero ha caído en el gajo de la mitad y ha pasado de tener un marcador de 1.600 a 800 euros, pero es que, en la siguiente tirada ¡ha caído en el pierde turno! ¡Qué pena!

Esto le ha venido increíble a Iñaki, que estaba esperando muy atento con su ‘Me lo quedo’ en la mano. “Ha llegado el momento de ver a un bombero robar”, ha bromeado Jorge Fernández. El concursante del atril rojo, que ha visto claro el panel, ha resuelto y se ha quedado con todos los gajos y los 750 euros de su compañera. ¡Qué bien le ha salido a Iñaki! ¡Dale al play!

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