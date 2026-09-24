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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevas declaraciones de la exempleada que denuncia a Gabriela Guillén

Conocemos nuevos detalles de las presuntas condiciones en las que trabajaba Mónica, la antigua niñera del hijo de Gabriela Guillén. Unas acusaciones que las han sumido en una batalla legal.

Gabriela Guillén

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Gabriela Guillén tiene un nuevo frente abierto. Mónica, una exempleada de la empresaria, la ha acusado de contratación ilegal. Esta dice haber trabajado como niñera de su hijo durante siete meses, recibiendo un sueldo menor al que acordaron y sin estar dada de alta en la Seguridad Social.

Gabriela Guillén

Mónica ha denunciado los hechos y Gabriela Guillén parece estar preparada para hacer lo propio. Según ella, las acusaciones son falsas y tiene pruebas para demostrarlo.

Sin embargo, el relato de Mónica no acaba aquí. La exempleada de Gabriela Guillén da más detalles de las condiciones en las que trabajaba y de los gestos de la expareja de Bertín Osborne hacia ella. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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