Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

Emilio Gutiérrez Caba, tras recuperar el piso que se disputaba con su expareja: "Cuatro años de mi vida... no se me va a olvidar"

Tras más de cuatro años de batalla judicial, Emilio Gutiérrez Caba recupera el piso en el que vivía su expareja Mónica desde hacía veinte años.

Emilio Gutiérrez Cabo

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mónica, la expareja del actor Emilio Gutiérrez Caba, finalmente ha claudicado y ha accedido a abandonar el piso en el que vivía y que en realidad era del artista por su salud. Un piso en por el que llevaban más de cuatro años de batalla legal.

La expareja de Emilio sostenía que este se lo regaló tras su separación por medio de un contrato verbal, pagando tan solo el 10% de la vivienda. Pese a que según Mónica, ha intentado comprar el piso por el valor inicial por el que lo consiguió el actor, este se negaba a llegar a un acuerdo.

Emilio Gutiérrez Caba

Finalmente, Mónica ha accedido a irse del piso. Una decisión que no ha sido fácil para ella y ante la que confiesa que no está satisfecha, ya que defiende que todo lo que hay en esa casa lo ha pagado de su bolsillo.

Por su parte, Emilio ha recuperado el piso, pero confiesa que tampoco se siente satisfecho. "No es una victoria sobre nadie, ni una derrota. Es la vida, sencillamente la vida", afirma, "si no cumple lo acordado, ya será otra cosa".

Lo que sí alivia a Emilio Gutiérrez Caba es el hecho de que se acabe la lucha con Mónica. "Cuatro años y tres meses de mi vida, no se me va a olvidar", sentencia.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Emilio Gutiérrez Cabo

Emilio Gutiérrez Caba, tras recuperar el piso que se disputaba con su expareja: "Cuatro años de mi vida... no se me va a olvidar"

Jorge García Badía

¿Por qué se registró la casa de Verónica Hidalgo?: "Se sospechaba que podía haber drogas e, incluso, armas"

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén, acusada de contratación ilegal: la niñera de su hijo relata las condiciones en las que trabajaba

Blanca Manchón
EN PLATÓ

Blanca Manchón, la deportista de élite cuya carrera se paró al ser madre: "No entendí que podía suponer perderlo todo"

Le roba a su perrita
DENUNCIA

Una mujer le roba a su perra mientras compra en un bazar: "Se ve en las cámaras que se la lleva a conciencia"

Josep Juanpere
DATOS EN EXCLUSIVA

Detenida la pareja de un famoso arquitecto nueve meses después de su muerte: "El médico no firmó que era una muerte natural"

El famoso arquitecto Josep Juanpere fue hallado sin vida el pasado 24 de diciembre en su casa de Baqueira (Lérida). Ahora, su pareja, con quien había pasado la Navidad, ha sido detenida por su supuesta relación con su muerte.

Túnel
TE LO MOSTRAMOS

Descubrimos la otra entrada de los inmigrantes a Ceuta: túneles del narcotráfico que cruzan la frontera bajo tierra

La entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio no solo se produjo a nado, sino también de manera subterránea, a través de túneles principalmente diseñados para el narcotráfico.

Pablo López

De “piano” a “salmorejo”: Pablo López se enfrenta al reto de las palabras encadenadas de La Voz

Luisa

Una mujer ceutí de 91 años denuncia la falta de libertad a raíz de la crisis migratoria: "Me han cortado la vida"

Fernando roza el Bote en su última tirada y Raquel aprovecha la oportunidad

Fernando roza el Bote en su última tirada y Raquel aprovecha la oportunidad

Publicidad