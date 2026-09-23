Emilio Gutiérrez Caba, tras recuperar el piso que se disputaba con su expareja: "Cuatro años de mi vida... no se me va a olvidar"

Mónica, la expareja del actor Emilio Gutiérrez Caba, finalmente ha claudicado y ha accedido a abandonar el piso en el que vivía y que en realidad era del artista por su salud. Un piso en por el que llevaban más de cuatro años de batalla legal.

La expareja de Emilio sostenía que este se lo regaló tras su separación por medio de un contrato verbal, pagando tan solo el 10% de la vivienda. Pese a que según Mónica, ha intentado comprar el piso por el valor inicial por el que lo consiguió el actor, este se negaba a llegar a un acuerdo.

Finalmente, Mónica ha accedido a irse del piso. Una decisión que no ha sido fácil para ella y ante la que confiesa que no está satisfecha, ya que defiende que todo lo que hay en esa casa lo ha pagado de su bolsillo.

Por su parte, Emilio ha recuperado el piso, pero confiesa que tampoco se siente satisfecho. "No es una victoria sobre nadie, ni una derrota. Es la vida, sencillamente la vida", afirma, "si no cumple lo acordado, ya será otra cosa".

Lo que sí alivia a Emilio Gutiérrez Caba es el hecho de que se acabe la lucha con Mónica. "Cuatro años y tres meses de mi vida, no se me va a olvidar", sentencia.