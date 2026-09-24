Sin prisa, pero sin pausa: Paco desvela todas las consonantes una a una y se lleva el Supercomodín

El Panel de la Letra Oculta ha llegado a manos de Paco completamente vacío. El concursante, se enfrentaba a dos tareas igual de complicadas: resolverlo al completo y encontrar la Letra Oculta en cuestión. Dos cometidos que ha superado satisfactoriamente y no precisamente por la vía más rápida.

Y es que ha ido pidiendo consonantes muy poco a poco. Una a una: sabía que no había prisa alguna. Ahora bien, el riesgo de caer en una de las casillas “malas” de la ruleta no le preocupaba especialmente. De hecho, cuando ha conseguido desvelar la Letra Oculta para hacerse con el Supercomodín, ha optado por lanzar dos veces para pedir las dos consonantes pendientes de revelar.

Finalmente, Paco solo tenía que leer sin equivocarse la pantalla de Brian. Una gesta de lo más sencilla en comparación a la que acababa de perpetrar. ¿El resultado? El Supercomodín, 700€ y una ola. ¡Vuelve a ver este panel completo dando play al vídeo de arriba!