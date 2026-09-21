Paco, padre de Naia Llabrés, fallecida por cáncer a los 16 años: "Si se lo hubieran diagnosticado antes, hubiera tenido más esperanza"

Naia Llabrés, una joven de 16 años, falleció el pasado 18 de julio por un osteosarcoma en el cráneo. Durante dos años de lucha, nunca perdió la esperanza y, pese a que no logró vencer la batalla, dejó un mensaje imborrable.

En 2024, todo comienza con un bulto en la cabeza. Tras pasar por varios profesionales y estar seis meses buscando un diagnóstico, terminaron dándole la noticia que cambió su vida. "Si se lo hubieran diagnosticado antes, hubiera tenido más esperanza", asegura Paco, su padre.

Durante los últimos meses, cuando Naia ya sabía que le quedaba poco tiempo, decidió concederle una entrevista al podcast Roca Project, con la condición de que se emitiera como su mensaje póstumo. En ella, se sincera sobre el dolor que le produjo darle la noticia a sus hermanos y reivindica la necesidad de inversión en la investigación y la lucha contra el cáncer.

"Ella no entendía cómo estamos tan desamparados en el servicio oncológico pediátrico en Menorca", afirma Paco Llabrés, "una vez me preguntó: ¿por qué una doctora me había dicho que no tenía nada y ahora aquí me dicen que tengo cáncer?".

El mensaje de Naia se ha convertido en el estandarte de la lucha contra el cáncer y termina lanzando un último deseo: que nunca olvidemos que la vida vale la pena y que hay que luchar por ella. "Invito a que todos lo escuchen porque puede ayudar a cualquier persona de cualquier edad que pueda estar sufriendo", termina diciendo Paco Llabrés.