Mejores momentos | 24 de septiembre
Compra vocal en el último momento y consigue llevarse 1.200 euros
Los nervios pueden jugar una mala pasada a cualquiera. Por suerte, la decisión en el último momento de Paco de comprar una vocal le ha ayudado a calmarlos y resolver un panel de nada menos que 1.200€.
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Paco ha empezado el panel dispuesto a resolverlo a pesar de no haber una sola letra descubierta. Y es que, después de caer en la quiebra en su primer lanzamiento, ha optado por utilizar el Comodín y así tener otra oportunidad. Una misión que, poco antes, ya había superado con creces.
Así, el concursante se disponía a corregir su error e invocar a la fortuna. ¡Éxito absoluto! Porque, poco a poco, Paco ha ido sumando dinero a su marcador hasta situarse en nada menos que 1.250€. No obstante, era incapaz de resolver el panel; al menos hasta que ha decidido comprar una vocal en el último momento.
Con esa I salvadora, ha conseguido averiguar la palabra que le faltaba para así llevarse una espectacular ola de 1.200€. ¡Enhorabuena!
Si te has perdido este panel tan emocionante, puedes verlo dando play al vídeo de arriba.
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