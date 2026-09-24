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Mejores momentos | 24 de septiembre

Compra vocal en el último momento y consigue llevarse 1.200 euros

Los nervios pueden jugar una mala pasada a cualquiera. Por suerte, la decisión en el último momento de Paco de comprar una vocal le ha ayudado a calmarlos y resolver un panel de nada menos que 1.200€.

Compra vocal en el último momento y consigue llevarse 1.200 euros

Compra vocal en el último momento y consigue llevarse 1.200 euros

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Borja Tamayo
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Paco ha empezado el panel dispuesto a resolverlo a pesar de no haber una sola letra descubierta. Y es que, después de caer en la quiebra en su primer lanzamiento, ha optado por utilizar el Comodín y así tener otra oportunidad. Una misión que, poco antes, ya había superado con creces.

Sin prisa, pero sin pausa: Paco desvela todas las consonantes una a una y se lleva el Supercomodín

Sin prisa, pero sin pausa: Paco desvela todas las consonantes una a una y se lleva el Supercomodín

Así, el concursante se disponía a corregir su error e invocar a la fortuna. ¡Éxito absoluto! Porque, poco a poco, Paco ha ido sumando dinero a su marcador hasta situarse en nada menos que 1.250€. No obstante, era incapaz de resolver el panel; al menos hasta que ha decidido comprar una vocal en el último momento.

Con esa I salvadora, ha conseguido averiguar la palabra que le faltaba para así llevarse una espectacular ola de 1.200€. ¡Enhorabuena!

Si te has perdido este panel tan emocionante, puedes verlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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