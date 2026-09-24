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Mejores momentos | 24 de septiembre

María recurre al público de La ruleta en su búsqueda del Bote: “¡Venga, va!”

El público de La ruleta de la suerte está siempre dispuesto a apoyar a los concursantes y, en esta tirada de María, lo han demostrado una vez más.

María recurre al público de La ruleta en su búsqueda del Bote: “¡Venga, va!”

María recurre al público de La ruleta en su búsqueda del Bote: “¡Venga, va!”

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Borja Tamayo
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Paco ha llegado al Panel con Bote como el claro candidato a pasar a la Gran Final. Y es que, después de las olas que ha recibido a lo largo del programa, sacaba una ventaja significativa a sus compañeras. Algo que podría haber aumentado más si cabe si no hubiera caído en la quiebra con 825€ acumulados.

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De este modo, María tomaba el relevo para jugárselo todo en la búsqueda de la ansiada casilla dorada. El Bote superaba los 2.000€ y esto le habría permitido llegar a la última prueba; pero, para los lanzamientos que tenía por delante, necesitaba el aliento del público.

No suele ser necesario que los concursantes pidan apoyo: el público de La ruleta de la suerte es eufórico ya de por sí. Sin embargo, María ha querido animar más si cabe la fiesta en cada tirada, animando a la multitud al grito de “¡venga, va!”.

¿Habrá sido suficiente como para llegar al Bote y pasar a la Gran Final? ¡Dale play al vídeo de arriba para descubrirlo!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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