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El motivo de la detención del marido de Verónica Hidalgo: "Su empresa recibía supuestamente fondos del tráfico de drogas"

Jorge García Badía desvela todos los detalles de la detención de Juan Andrés González, tras la que ha entrado en prisión provisional.

Badía

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, continúa en prisión preventiva y provisional desde hace más de cinco meses. Este está detenido por un presunto delito de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Según nuestro compañero Jorge García Badía, se le detiene porque su empresa de publicidad y marketing recibía supuestamente fondos procedentes del tráfico de marihuana y hachís. "Se le intervino bastante dinero en metálico y en el ajo estaban implicadas varias sociedades y empresas", señala Badía, "por lógica, Verónica estará siendo investigada".

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con un compañero de prisión de Juan Andrés, que desvelaba que "está al límite". Además, según este testigo, esta situación habría provocado el embargo de las cuentas de la pareja, que estaría haciendo frente a graves problemas económicos.

Verónica Hidalgo

El compañero de prisión de Juan Andrés González ha desvelado también las rutinas que siguen los presos en la cárcel. "Son quince horas las que tenemos que estar dentro de una celda", señala.

Una rutina de la que Juan Andrés es partícipe desde su detención, que estaría desgastándole tanto física como mentalmente, según revela el compañero de prisión.

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