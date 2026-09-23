¿Por qué se registró la casa de Verónica Hidalgo?: "Se sospechaba que podía haber drogas e, incluso, armas"

Verónica Hidalgo rompía su silencio ayer en Y ahora Sonsoles tras el ingreso en prisión preventiva de su marido. Tras más de cinco meses de pesadilla tras la detención de Juan Andrés González por presunta organización criminal y blanqueo de capitales, nos contaba cómo estaba.

Además del duro golpe emocional y psicológico, Verónica confesaba que había sido un golpe económico. Esta desvelaba que había tenido que pedir ayuda a su familia y a la de su marido y se mantenía al margen de las cuentas y el patrimonio de Juan Andrés, del que dice no estar al tanto.

Nuestro colaborador Jorge García Badía ha dado más detalles de cómo fue la detención de Juan Andrés. "La policía iba buscando joyas, dinero en metálico y criptomonedas", afirma, "se sospechaba que podía haber armas y drogas".

Según Badía, la organización criminal con la que se le relaciona es muy peligrosa, dedicada al tráfico de armas y drogas. Dentro de la organización, Juan Andrés era apodado como 'El Flaco'.

De las 22 personas que han sido investigadas por la causa, Juan Andrés González es una de las 14 que ya han sido detenidas. ¿Logrará el marido de Verónica Hidalgo demostrar su inocencia?