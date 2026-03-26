Noelia Castillo, de 25 años, recibe la eutanasia después de una batalla judicial de dos años

Noelia Castillo ha fallecido a sus 25 años en Barcelona. Tras dos años de lucha judicial y tras conseguir el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha recibido la eutanasia durante la tarde del jueves 26 de marzo.

Pese a que Noelia nunca dudó de su decisión, llegó a enfrentarse a sus padres para cumplir su voluntad. Su madre, Yolanda, terminó aceptando su voluntad y la acompañó durante el proceso, pero su padre trató de paralizarlo hasta el último día, luchando por que su hija viviese.

Días antes de morir, Noelia le concedió a Bea Osasu única y última entrevista, en la que explicaba los motivos que le llevaban a querer quitarse la vida. Según nos contaba, su objetivo era dejar de sufrir, tanto física como psicológicamente.

Tras un intento de suicidio en el que quedó parapléjica y con una lesión medular irreparable, la justicia española y europea consideraron que Noelia atravesaba un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante". Motivo por el que le concedieron la eutanasia.

Hoy, Noelia ha cumplido el objetivo por el que llevaba tanto tiempo luchando y que desvelaba en la entrevista con este programa: "Yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir".