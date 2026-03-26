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Noelia Castillo, de 25 años, recibe la eutanasia después de una batalla judicial de dos años
La joven de Barcelona que pasó más de dos años luchando por su derecho a una muerte digna, ha recibido la eutanasia este jueves 26 de marzo.
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Noelia Castillo ha fallecido a sus 25 años en Barcelona. Tras dos años de lucha judicial y tras conseguir el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha recibido la eutanasia durante la tarde del jueves 26 de marzo.
Pese a que Noelia nunca dudó de su decisión, llegó a enfrentarse a sus padres para cumplir su voluntad. Su madre, Yolanda, terminó aceptando su voluntad y la acompañó durante el proceso, pero su padre trató de paralizarlo hasta el último día, luchando por que su hija viviese.
Días antes de morir, Noelia le concedió a Bea Osasu única y última entrevista, en la que explicaba los motivos que le llevaban a querer quitarse la vida. Según nos contaba, su objetivo era dejar de sufrir, tanto física como psicológicamente.
Tras un intento de suicidio en el que quedó parapléjica y con una lesión medular irreparable, la justicia española y europea consideraron que Noelia atravesaba un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante". Motivo por el que le concedieron la eutanasia.
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Hoy, Noelia ha cumplido el objetivo por el que llevaba tanto tiempo luchando y que desvelaba en la entrevista con este programa: "Yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir".
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