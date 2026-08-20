En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda

Rober ha hecho un gran programa de ¡Salta! y ha demostrado ser un gran estratega como controller. Ha cogido el casco a partir del nivel 8 y, con dos apuestas llenas de tensión, ha llegado hasta el final del puente. Llegaba el momento de la verdad, deseando ganar algo de dinerito para su boda.

Tras ver las seis afirmaciones del último nivel, la que más le ha llamado la atención a Rober ha sido la del sánscrito y que sea una de las lenguas de la piedra de Rosetta. Otras opciones las ha descartado desde el principio, asegurando que los pulpos tienen un montón de corazones y no sólo dos: “¡Hay que bombear!”. En Laos tampoco ha estado, así que no tenía mucha idea sobre si es el único país del sudeste asiático si acceso al mar.

Como lo ha visto muy crudo, Rober se ha quedado con la opción de la piedra de Rosetta. Aunque ha tenido unos últimos instantes de duda, ha optado por ella. Al final, se ha terminado colando por el agujero, así que no ha podido conseguir ni los primeros 5.000 euros. “¡No me he llevado nada!”, ha dicho frustrado el concursante. ¡No te pierdas el vídeo para descubrir cuáles eran las respuestas correctas!

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