Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de agosto

En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda

Tras haber llegado al final del puente salvando dos niveles de forma increíble, el concursante justo ha fallado en la lucha por el premio

En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda

En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda

Publicidad

Rober ha hecho un gran programa de ¡Salta! y ha demostrado ser un gran estratega como controller. Ha cogido el casco a partir del nivel 8 y, con dos apuestas llenas de tensión, ha llegado hasta el final del puente. Llegaba el momento de la verdad, deseando ganar algo de dinerito para su boda.

Tras ver las seis afirmaciones del último nivel, la que más le ha llamado la atención a Rober ha sido la del sánscrito y que sea una de las lenguas de la piedra de Rosetta. Otras opciones las ha descartado desde el principio, asegurando que los pulpos tienen un montón de corazones y no sólo dos: “¡Hay que bombear!”. En Laos tampoco ha estado, así que no tenía mucha idea sobre si es el único país del sudeste asiático si acceso al mar.

Como lo ha visto muy crudo, Rober se ha quedado con la opción de la piedra de Rosetta. Aunque ha tenido unos últimos instantes de duda, ha optado por ella. Al final, se ha terminado colando por el agujero, así que no ha podido conseguir ni los primeros 5.000 euros. “¡No me he llevado nada!”, ha dicho frustrado el concursante. ¡No te pierdas el vídeo para descubrir cuáles eran las respuestas correctas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

“Me acordaré para siempre de Shakira”: Noel cae en la trampa con sus canciones en ¡Salta!

“Me acordaré para siempre de Shakira”: Noel cae en la trampa con sus canciones en ¡Salta!

En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda

En el último nivel… ¡y sin premio! La decisión fatal de Rober en ¡Salta! que le deja sin dinero para su boda

¿Primero fue el huevo o la gallina? La eterna duda provoca una escabechina en ¡Salta!

¿Primero fue el huevo o la gallina? La eterna duda provoca una escabechina en ¡Salta!

La reacción de Manel Fuentes con un concursante que no conoce a Ibai Llanos ni a David Guetta: “Madre de Dios”
Mejores momentos | 19 de agosto

La reacción de Manel Fuentes con un concursante que no conoce a Ibai Llanos ni a David Guetta: “Madre de Dios”

Mika en El Hormiguero
El Hormiguero

Mika reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música en El Hormiguero

Entrevista de Mika
El Hormiguero

Mika recuerda el secuestro de su padre y cómo la música ayudó a su familia a superarlo

Mika contó en El Hormiguero cómo vivió el secuestro de su padre y las consecuencias que tuvo para toda su familia.

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle
AlaZ | 19 de agosto

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

La decisión del madrileño ha dejado en el aire el desenlace del duelo, que se ha decidido en el último turno de David buscando la remontada.

Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”

Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”

Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

¡Javier saca sus pasos prohibidos! Torito consigue que baile en Pasapalabra por primera vez

¡Javier saca sus pasos prohibidos! Torito consigue que baile en Pasapalabra por primera vez

Publicidad