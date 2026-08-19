¿Primero fue el huevo o la gallina? La eterna duda provoca una escabechina en ¡Salta!

Cristina ha sido la última víctima del eterno debate entre el huevo y la gallina, que esta vez se ha convertido en opción de ¡Salta!. Hasta tres concursantes han quedado eliminados en este nivel por no apostar por esta trampilla que daba respuesta a la gran duda, porque antes ya habían caído Juan y Clara.

De hecho, Cristina ya se ha encontrado con sólo dos posibles opciones sobre las que saltar. Desde el primer momento, ha tenido claro que quería colocarse sobre la trampilla que situaba el Banco Central Europea en Bruselas. La teoría de que el huevo fue antes que la gallina no terminaba de convencerla.

“Seguramente me caiga, pero me voy a quedar con esta”, ha afirmado al apostar por el BCE. Su comentario ha dejado sorprendido a Manel Fuentes, que no entendía cómo podía estar tan convencida de que iba a caer y, aun así, mantener su elección. Efectivamente, la concursante ha caído al vacío. ¡Dale al play y no te pierdas la explicación de Manel Fuentes!

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