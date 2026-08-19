Mejores momentos | 19 de agosto
La reacción de Manel Fuentes con un concursante que no conoce a Ibai Llanos ni a David Guetta: “Madre de Dios”
Juan ha conseguido salir airoso pese al riesgo que corría al desconocer quiénes son el streamer y el dj, evidenciando la brecha generacional.
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La buena racha que acumulaba Juan desde el principio del puente de ¡Salta! se ha tambaleado en el cuarto nivel. David Guetta e Ibai Llanos le han pillado totalmente desprevenido, ya que el concursante ha asegurado que no conoce a ninguno de los dos.
Así que, no le ha quedado más remedio que tirar de intuición. Con la afirmación de Ibai Llanos, Juan ha sido rotundo, a pesar de no tener ni idea de quién es Ibai ni de en qué consiste su velada. ¿Es de citas rápidas? “Esto no tiene que ser verdad”, ha comentado.
Con David Guetta, al menos, ha llegado a una conclusión, no demasiado complicada porque aparecía en la propia opción: “Tiene que ser un DJ”. Además, ha razonado que la afirmación de que es ibicenco parecía una trampa diseñada precisamente para hacerle dudar y precisamente a él, aprovechando la brecha generacional. Manel Fuentes le ha hecho recapacitar: “¿Quién iba a saber que ibas a salir tú?”.
Finalmente, su buena intuición le ha llevado a colocarse en la trampilla correcta para superar el nivel 4. Porque, de haber sido por su conocimiento sobre celebridades contemporáneas, Juan se hubiese colado por el agujero. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!
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