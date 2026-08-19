Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Alerta en Hinojosa de San Vicente ante el posible avistamiento de un león con una "melena enorme"

Máxima precaución en Hinojosa de San Vicente por la posible presencia de un león. Un transportista que pasaba por la zona aseguró haber visto al felino con total claridad.

León

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Esta misma mañana, las autoridades han extremado las precauciones en Hinojosa de San Vicente, Toledo, ante la posible presencia de un león en las inmediaciones del municipio. Un transportista aseguró haber visto con claridad al animal y describió que tenía una "melena enorme". Asimismo, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que advierte de la "posible presencia de un felino en las inmediaciones del Convento del Piélago".

Roberto Cano, alcalde del municipio, explica que recibieron la información alrededor de las nueve de la mañana y reconoce que "al principio nos lo tomamos a broma". En la entrada del pueblo se encuentra un zoo safari de aventura, aunque el alcalde asegura que tienen la certeza de que ningún león ha escapado de sus instalaciones.

Por el momento, las autoridades no han intervenido directamente porque desconocen el tamaño y las características del animal. Mientras continúan las comprobaciones, se ha pedido a los vecinos que extremen las medidas de seguridad y eviten acercarse a la zona en la que supuestamente habría sido avistado el felino.

La Guardia Civil ha dado credibilidad al aviso y ha desplegado un amplio dispositivo para comprobar la presencia del animal. Según explica la colaboradora Cruz Morcillo, un helicóptero sobrevuela la zona, mientras agentes del Seprona realizan las comprobaciones pertinentes y varias patrullas de seguridad permanecen desplegadas, junto con el helicóptero Pegaso.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

León

Alerta en Hinojosa de San Vicente ante el posible avistamiento de un león con una "melena enorme"

Terremoto

La cadena de terremotos obliga a los vecinos de Granada a abandonar sus casas: "Tengo una ansiedad horrible"

Hablan los hermanos del menos asesinado en Isla Cristina

Los hermanos de Hugo, el menor asesinado en Isla Cristina: "Solo fue al kiosco y se lo llevaron por delante"

Juan Tamariz
En directo

Esta tarde en YAS Verano, despedimos a Juan Tamariz, el mago inolvidable

Jorge Bragner, empresario en contra del 'beachworking'.
¿Beachworking?

"Agosto en España es inexistente, somos muy disfrutones": las críticas de un empresario al teletrabajo en verano

José María Camarero, periodista especializado en economía, explica las subidas en el precio de la luz
SUBIDA LUZ

El sablazo de la factura de la luz: "Cada grado que bajemos el aire acondicionado consumiremos un 8% más de luz"

Encender el aire acondicionado, poner una lavadora o incluso utilizar el horno puede convertirse este verano en un nuevo quebradero de cabeza para los hogares españoles. El precio de la electricidad vuelve a poner en alerta a las familias, que buscan fórmulas para reducir una factura que amenaza con superar los 100 euros.

Dónde es más barato ver el eclipse de 2027
ECLIPSE 2027

¿Pagarías 10.000 euros por ver un minuto de eclipse total? Estos son los lugares más baratos para ver el fenómeno en 2027

El eclipse que tendrá lugar el próximo 2 de agosto ya está causando furor entre gran parte de la población. Mientras hay quien prefiere tomárselo con calma, otros ya han reservado habitación para disfrutar del fenómeno.

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Las asociaciones militares denuncian la explotación en Ceuta

"No somos máquinas, no somos robots": los militares denuncian su situación en Ceuta y las indicaciones ante los brotes de sarna

El doctor Fuertes responde a Mónica García

Choque entre Mónica García y el doctor Fuertes por el término "ama de casa": "Por muy médica que sea, se ha convertido en política"

Publicidad