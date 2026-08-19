Alerta en Hinojosa de San Vicente ante el posible avistamiento de un león con una "melena enorme"

Esta misma mañana, las autoridades han extremado las precauciones en Hinojosa de San Vicente, Toledo, ante la posible presencia de un león en las inmediaciones del municipio. Un transportista aseguró haber visto con claridad al animal y describió que tenía una "melena enorme". Asimismo, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que advierte de la "posible presencia de un felino en las inmediaciones del Convento del Piélago".

Roberto Cano, alcalde del municipio, explica que recibieron la información alrededor de las nueve de la mañana y reconoce que "al principio nos lo tomamos a broma". En la entrada del pueblo se encuentra un zoo safari de aventura, aunque el alcalde asegura que tienen la certeza de que ningún león ha escapado de sus instalaciones.

Por el momento, las autoridades no han intervenido directamente porque desconocen el tamaño y las características del animal. Mientras continúan las comprobaciones, se ha pedido a los vecinos que extremen las medidas de seguridad y eviten acercarse a la zona en la que supuestamente habría sido avistado el felino.

La Guardia Civil ha dado credibilidad al aviso y ha desplegado un amplio dispositivo para comprobar la presencia del animal. Según explica la colaboradora Cruz Morcillo, un helicóptero sobrevuela la zona, mientras agentes del Seprona realizan las comprobaciones pertinentes y varias patrullas de seguridad permanecen desplegadas, junto con el helicóptero Pegaso.

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