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A pesar de la poca relación

Nacho Palau sobre la mudanza de Miguel Bosé a Andorra: "Tengo muchas ganas de que vengan"

Nacho Palau asegura que está feliz y con ganas de la llegada de Miguel Bosé a Andorra, sus cuatro hijos volverán a reunirse y podrán pasar más tiempo juntos.

Nacho Palau

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Marta Ruiz Romero
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Nacho Palau se pronuncia por primera vez sobre la mudanza de Miguel Bosé a Andorra: "Tengo muchas ganas de que vengan". Tras veintiseis años de matrimonio, volverán a verse y juntarse de nuevo. Las intenciones de Bosé para trasladarse al principado han sido principalmente por ver a sus dos hijos. Los cuatro hermanos planean ya el poder verse de nuevo.

Aunque reconoce que actualmente la relación entre ambos es escasa y que conoció la noticia a través de los medios de comunicación, el escultor asegura que esta nueva etapa le ha llevado a reafirmar algo que siempre ha tenido claro: que los seis forman una familia. Además, reveló que sus hijos ya sabían de los planes de traslado, aunque decidieron no comentárselos. "Son muy maduros", afirmó orgulloso.

Los cuatro jóvenes, dos hijos por parte de cada uno, convivieron y crecieron juntos durante 15 años, hasta que la pareja puso fin a su relación en 2018. Según explicó, esta situación nunca ha supuesto un problema para ellos, que siempre han vivido con total normalidad el hecho de tener dos padres.

A pesar de los esfuerzos realizados por Palau para que todos fueran considerados legalmente hermanos, la Justicia desestimó la demanda presentada, un duro golpe que no ha impedido que el vínculo afectivo entre ellos permanezca intacto con el paso del tiempo.

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