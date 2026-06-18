¿Cuánto pesan 70.000 camisetas falsas? El boom de la moda 'futbolera' dispara las falsificaciones

A algunos les cuesta entender que sean una prenda habitual en nuestras calles, pero las camisetas de fútbol lo inundan todo. Y con el Mundial en juego, el fervor se ensancha. Pero ¿Cuántos han pagado 100 euros o más por la camiseta que lucen con orgullo? Hemos hecho la prueba y la inmensa mayoría admite llevar prendas falsas: ”falsísima”, describe Pablo la elástica de la selección francesa que viste.

Un fraude de 7 millones de euros

16 toneladas de camisetas falsas son unas 70.000. El perjuicio que hubieran causado a las marcas es de 7 millones de euros. Y eso es lo que acaba de desmantelar la Policía Nacional: equipaciones fabricadas en China e incautadas en pisos, naves y empresas de logística de Madrid, Barcelona, Málaga y Elche. Hay 95 detenidos. En las calles es fácil encontrar tenderetes en el suelo regentados por jóvenes subsaharianos: “Están a 15 euros. Sacamos algo para comer”. Les preguntamos dónde las obtienen y se cierran en banda a responder. Son el eslabón más débil de la mafia de las falsificaciones.

“Claro que es falsa. Todo el mundo lo hace”

Seguimos preguntado por la calle: “Falsa, falsa”, responde Daniel, vestido de madridista celeste. Admite tener muchas más, todas falsas también. Andrés, del combinado colombiano, también responde rápido: “Sí, claro que es “fake. Todo el mundo lo hace. 100 euros por una camiseta, me parece un abuso”. Carol toca su camiseta amarilla y reconoce que “hacen falsificaciones perfectas”. Su madre, a su lado y también con camiseta futbolera nos da otra clave: “Hay distintos niveles de falsificaciones. Lo sé porque soy diseñadora de moda y sé de texturas y telas”. Acabamos con un aficionado al baloncesto. Eneko reconoce que su homenaje a Kobe Bryant es una falsificación. “Sólo compro originales las de mi equipo”. Eneko es del Athletic Club. Y se toca el corazón bilbaíno.

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