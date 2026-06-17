POLÉMICA PRESUNTOS IMPLICADOS
Así reaccionó Nacho Mañó a las acusaciones de Lydia Rodríguez tras salir de Presuntos Implicados: "Él no tenía esa percepción"
La ruptura de Lydia Rodríguez con Presuntos Implicados ha generado una gran polémica. Hoy, Pilar Vidal nos cuenta cómo ha reaccionado Nacho Mañó, con el que Lydia tenía buena relación hasta hace unos días.
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Este fin de semana, Lydia Rodríguez, la exvocalista de Presuntos Implicados, anunciaba su salida del grupo. Una ruptura tras la que afirma haber sido víctima de presiones, episodios desagradables y situaciones que llega a calificar de "maltrato".
La cantante lanza un dardo a sus compañeros, Juan Luis Giménez y Nacho Mañó, afirmando que fueron "cómplices" del maltrato que sufrió. Especialmente señala a Juan Luis Giménez y afirma que antes de marcharse les advirtió de que lo contaría todo y que ellos sabían que "no salían muy bien parados".
Pilar Vidal ha desvelado en Y ahora Sonsoles cómo ha reaccionado Nacho Mañó a la polémica. Según le contó Lydia, ambos tuvieron buena relación hasta hace pocos días, cuando la exvocalista de Presuntos Implicados lanzó el comunicado.
Antes de emitir el comunicado, Lydia lo habló con Nacho, que se mostró dolido. "Él dice que no tenía esa percepción", afirma Pilar Vidal, "Lydia le tiene mucho cariño".
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Es precisamente esta ruptura tan polémica la que ha terminado distanciando a Lydia Rodríguez y a Nacho Mañó. Por otro lado, la relación entre la cantante y Juan Luis Giménez ya estaba rota desde hace años. "Le tenía bloqueado desde hace años", asegura Pilar Vidal.
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