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Becky G se convierte en gran aliada de Ana Mena en La Voz Kids: "Vamos a ganar esta edición"

La coach destaca la importancia de su asesora antes de enfrentarse a las decisiones más difíciles del programa el sábado en La Gran Batalla de La Voz Kids.

Becky G y Ana Mena

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Ana Mena ya tiene a su gran aliada para afrontar una de las fases más complicadas de La Voz Kids. La coach malagueña contará con Becky G durante La Gran Batalla, una etapa en la que tendrá que reducir su equipo a la mitad y despedirse de algunos de sus talents.

La presentación de la artista internacional estuvo llena de admiración: “Es una estrella internacional preciosa, talentosísima”, aseguró Ana Mena al hablar de la persona que le acompañará durante una de las fases más decisivas de la competición.

La coach también dejó claro que afronta esta nueva etapa con ambición y mucha confianza en sus artistas. “Vamos a ganar esta edición”, afirmó convencida. “Tenemos niños buenísimos”, añadió al hablar del nivel que han demostrado los talents de su equipo desde las Audiciones a ciegas.

Más allá de la experiencia musical, Ana quiso destacar el apoyo personal que está encontrando en Becky G: “Mi asesora me ha despejado la mente en mis momentos de crisis y de colapso, me aconseja muy bien todo el tiempo y mucho”, confesó. “Me ayuda mucho con todo lo que me dice, me despeja la mente”, añadió antes de afrontar las decisiones más importantes de la edición.

El sábado, no te lo pierdas en Antena 3.

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