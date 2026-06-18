Miguel Ángel hace historia en ¡Salta!: gana 50.000 euros y entra en el club de máximos campeones

Miguel Ángel ha entrado en un muy selecto club de concursantes de ¡Salta!: el de ganadores de 50.000 euros. Demostrando grandes conocimientos, acertando con su estrategia de controller y sabiendo arriesgar, ha hecho historia para llevarse el máximo premio del programa.

Cada paso que Miguel Ángel ha dado ha sido acertado. Tras hacerse con el puesto de controller, ha calibrado muy bien a qué compañeros hacerles para jugar y cuándo tomar él las riendas. Se ha puesto el casco en el nivel 7 y ya no lo ha soltado hasta el final, demostrando una seguridad a la que muchos espectadores han encontrado lógica en cuanto le han visto: fue uno de los integrantes de Los Dispersos, uno de los equipos más míticos de ¡Boom!.

Paso a paso, Miguel Ángel ha llegado hasta el último nivel para luchar por el premio. Se ha llevado 5.000 euros gracias a El Circo del Sol, 20.000 por los selfies y ya sólo le quedaba otro salto para llevarse 50.000, dinero que destinaría a hacer más fácil la vida de sus padres. Ha arriesgado… ¡y ha ganado! ¿Con qué última respuesta? ¡Dale al play!

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