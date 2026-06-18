La Asociación Española Contra el Cáncer y los servicios informativos del grupo Atresmedia lanzan la iniciativa 'Contra el cáncer, CON TODO'

El cáncer forma parte de la vida de millones de personas en España. Más de 2,2 millones de ciudadanos conviven con la enfermedad y cada año se registran más de 300.000 nuevos diagnósticos. Esta realidad convierte al cáncer en uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo y hace más necesario que nunca el acceso a información rigurosa, contrastada y accesible para toda la ciudadanía.

"Contra el cáncer, CON TODO"

Por ello, la Asociación Española Contra el Cáncer y el Grupo Atresmedia, con los Servicios Informativos de Antena 3, la Sexta y Onda Cero al frente de la iniciativa, han lanzado 'Contra el cáncer, CON TODO', una plataforma de información y concienciación que nace con el objetivo de movilizar a la sociedad frente a uno de los mayores retos sanitarios y sociales de nuestro tiempo.

El objetivo de la Asociación Española Contra el Cáncer es alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en 2030, impulsando la investigación, la prevención y el apoyo integral a pacientes y familiares.

Contenidos informativos semanales

La acción contará con contenidos informativos semanales sobre cáncer y salud oncológica en Antena 3 Noticias, la Sexta Noticias y las Noticias de Onda Cero, además de reportajes, entrevistas y piezas especiales en televisión. El proyecto incluirá también acciones específicas en radio, como cuñas de sensibilización y contenidos divulgativos, así como una estrategia digital y de redes sociales diseñada para ampliar el alcance de los mensajes y llegar a nuevos públicos.

Asimismo, 'Contra el cáncer, CON TODO' contará con la participación de reconocidos profesionales y rostros de Atresmedia que actuarán como embajadores de la iniciativa, reforzando su visibilidad y contribuyendo a trasladar el mensaje a la sociedad.

Todos los contenidos contarán con el asesoramiento y la colaboración de profesionales y expertos de la Asociación Española Contra el Cáncer, garantizando el máximo rigor científico y divulgativo.

Código deontológico

Ambas entidades han elaborado un código deontológico de tratamiento del cáncer en los espacios informativos y programas de entretenimiento de producción propia, que Atresmedia asume como parte de la alianza para hacer llegar a la ciudadanía la problemática del cáncer, desde el respeto y la sensibilidad adecuada.

Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, destaca que "esta alianza es muy importante para poner la causa cáncer donde se merece, en el primer plano informativo y social" y que gracias a ella "estamos seguros de que vamos a alcanzar el propósito que tenemos de llegar a más pacientes y mejor, y, sobre todo, poner en primer plano el derecho a entender todo lo relacionado con la enfermedad".

Con 'Contra el cáncer, CON TODO', la Asociación Española Contra el Cáncer y los Servicios Informativos de Atresmedia, reafirman su compromiso con la promoción de la salud, la divulgación rigurosa y la lucha contra la desinformación, convencidos de que una sociedad mejor informada está también mejor preparada para prevenir, comprender y afrontar el cáncer.

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