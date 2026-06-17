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Beatriz Cortázar desvela el paradero de Luis Miguel tras salir a la luz su ingreso hospitalario: "Está en México por trabajo"

El artista ha estado ingresado en un hospital de Nueva York tras someterse a una operación quirúrgica, según la revista Semana. Sin embargo, según las fuentes de Beatriz Cortázar, el cantante ya está en México atendiendo a asuntos laborales.

Luis Miguel

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El cantante mexicano Luis Miguel ha hecho saltar las alarmas por su delicado estado de salud. El artista llevaba ingresado dos semanas en el hospital Mount Sinai de Nueva York, según ha informado la revista Semana.

El motivo del ingreso ha sido una intervención quirúrgica de la que aún se desconocen detalles. Sin embargo, según las informaciones publicadas, el cantante ha mejorado favorablemente.

Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con sus fuentes de confianza en México, que le confirman que Luis Miguel está en México por temas de trabajo. Aunque no confirman ni desmienten que haya estado ingresado, sí que aseguran que ahora mismo no está en el hospital.

Además, estas mismas fuentes revelan que su mujer, Paloma Cuevas, está en Madrid. Algo que choca con la información publicada hasta el momento, que sitúa a Paloma Cuevas y a Luis Miguel aún en Nueva York. ¿Qué le ha pasado realmente al 'Sol de México'?

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