Muere una niña de 20 meses olvidada en un coche en Alemania

Una niña de 20 meses ha muerto en la ciudad de Schondorf, Alemania tras ser olvidada por su madre en el interior del coche según informa la policía local. La madre de 44 años encontró a la niña horas después de haberla dejado en el interior del vehículo.

Tras avisar a los Servicios de Emergencias, nada pudieron hacer por la niña. En la zona donde está ubicada la ciudad, los servicios de meteorología habían advertido de que podía producirse un calor extremo. La policía y la fiscalía ya investigan lo ocurrido y la posible causa de la muerte, todo apunta a un golpe de calor debido a las elevadas temperaturas.

Según el propio comunicado de la policía, la alerta de una niña atrapada en un coche llegó a as 14:50 de la tarde. Aun no está claro si el calor pudo influir en el fallecimiento de la niña o si otros problemas de salud pudieron haber contribuido a su muerte. Una portavoz de la fiscalía de Stuttgart declaró que se ha abierto una investigación por homicidio por negligencia.

Alerta sobre el calor en coches

Según informa la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVI), sólo hacen falta 30 minutos para que la temperatura interior del coche se duplique con respecto a la temperatura en el exterior, pasando de 27 a 50 grados centígrados.

Un estudio europeo refleja las graves consecuencias que puede tener dejar a un niño dentro de un coche bajo el sol. Nunca hay que dejar a un niño en el interior de un vehículo sin supervisión de un adulto y mucho menos en los meses de verano cuando los termómetros presentan valores por encima de los 40 grados en muchas zonas.

Los niños, especialmente los lactantes, están entre los grupos más vulnerables a sufrir los riesgos del calor. Esto es así porque el sistema de autorregulación de la temperatura corporal en los bebés es inmaduro por lo que con temperaturas exteriores muy altas su cuerpo no es capaz de mantener la temperatura corporal habitual.

Consejos para actuar contra el calor en el coche

Nunca, nunca dejar a un niño solo en el interior de un vehículo.

Controlar la temperatura del habitáculo cuando viajamos con niños. Se recomienda una temperatura interior entre 21 y 23 grados.

Para evitar dejar olvidado a un niño dentro del coche, revisa bien la parte delantera y trasera del coche antes de irte.

Es importante que los niños se comporten bien dentro del coche para evitar que se queden encerrados accidentalmente. Enséñales normas importantes a cumplir dentro del vehículo, entre ellas, que el habitáculo no es un lugar de juegos.

En trayectos con calor extremo, hidrata a los niños con agua de manera frecuente. No esperes a que te la pidan.

Y si encuentras a un niño desatendido dentro de un coche, no lo dudes y llama urgentemente a servicios de emergencia.

Como actuar ante un golpe de calor

Lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias (112), intentar sacarlo de dentro del coche cuando antes y trasladarlo a un lugar fresco. Seguidamente debemos tratar de bajar su temperatura corporal: le quitaremos la ropa, aplicaremos compresas frías, abanicándole o rociándole el cuerpo con agua.

Sólo si está consciente también debemos darle un poco de agua y trasladar al menor a un centro médico para continuar el tratamiento. La prevención es el mejor consejo para evitar una situación de riesgo para un niño.

Estas medidas de seguridad han sido proporcionadas por la AESVI.

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