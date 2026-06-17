Alberto Núñez Feijóo, sobre un posible pacto con Vox: "Mi objetivo es gobernar en solitario"

Alberto Núñez Feijóo ha regresado a El Hormiguero para mantener una conversación sobre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. El político gallego ha analizado la actualidad y ha explicado algunas de sus propuestas para el futuro.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por las intenciones de su partido en caso de que, tras unas elecciones generales, no obtengan los escaños suficientes para conformar un Gobierno en solitario.

Feijóo ha asegurado que, pese a lo que vaticinan las encuestas y a los recientes resultados autonómicos, su idea es gobernar en solitario. Sin embargo, el presidente del Partido Popular ha aprovechado para "no demonizar" a VOX ya que, tal y como ha dicho, no se puede desprestigiar al tercer partido político de España.

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