Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Emilio Gutiérrez Caba se pronuncia sobre la batalla judicial con su expareja: "Estoy esperando a que salga el juicio"

El actor continúa dispuesto a recuperar su vivienda, la misma de la que su expareja se niega a marcharse. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él.

Emilio Gutiérrez Caba

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La disputa judicial entre Emilio Gutiérrez Caba y su expareja Mónica Medina continúa sin vistas a un acuerdo. Mónica defiende que vive desde hace dos décadas en una vivienda que, según ella, el actor le regaló durante su relación, aunque la propiedad sigue legalmente a nombre de Emilio.

Por su parte, Emilio ahora está decidido a recuperar la vivienda y niega haber regalado la vivienda a su expareja. El actor afirma que la demanda de desahucio fue presentada hace años y que el proceso seguirá adelante hasta que la justicia resuelva definitivamente el conflicto entre ambas partes.

Emilio Gutiérrez Caba

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Emilio Gutiérrez Caba en exclusiva, que afirma que todo sigue adelante, aunque no hay novedades en el caso. "Todo sigue igual, estoy esperando a que salga el juicio", advierte.

Además, Emilio Gutiérrez Caba informa de que no tiene noticias de Mónica ni del proceso. "Nadie se ha puesto en contacto conmigo", asegura. ¿Podrá recuperar su casa finalmente?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Emilio Gutiérrez Caba

Emilio Gutiérrez Caba se pronuncia sobre la batalla judicial con su expareja: "Estoy esperando a que salga el juicio"

Nacho Mañó

Así reaccionó Nacho Mañó a las acusaciones de Lydia Rodríguez tras salir de Presuntos Implicados: "Él no tenía esa percepción"

Antonio Orozco y Antoñto Molina

Antonio Orozco y Antoñito Molina antes de La Gran Batalla de La Voz Kids: “Está a punto de cambiarles la vida”

Luis Miguel
Exclusiva

Beatriz Cortázar desvela el paradero de Luis Miguel tras salir a la luz su ingreso hospitalario: "Está en México por trabajo"

Almudena y Arantxa
EN PLATÓ

Arantxa acogió con 18 años a Almudena, abandonada por tener síndrome de Down: "Nos ha hecho mejor familia"

Ana Iris Simón, tras el comunicado de Zapatero.
Zapatero

Ana Iris Simón, tras el comunicado "narcisista" de Zapatero: "No se ha dignado a pedir disculpas a los españoles"

Tras su declaración ante el juez José Luis Calama, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha emitido un comunicando reiterando su inocencia. Unas palabras que no han agradado a algunos de los colaboradores.

Tiburones inmobiliarios
PEPA DENUNCIA

Temor entre las víctimas de los "tiburones inmobiliarios" del madrileño barrio del Pilar: "Nos da miedo quedarnos en la calle"

Pepa Romero se traslada al barrio del Pilar, en Madrid, donde cuatro personas han sido detenidas por intentar por todos los medios que personas mayores, alguna con un contrato de renta antigua, abandonen sus viviendas.

Madre en contra de los regalos

Madre en contra de los regalos a los profesores: "Ya no es algo simbólico, hablamos de un spa para ella y para el marido"

Logopeda

Sara, madre de un menor que acudía a la consulta del logopeda asesinado en Valencia: "Todo lo que dicen de abusos es mentira"

José Luis Rodríguez Zapatero

Eva Llamazares, tras la declaración de Zapatero: "Creemos que alguien le convenció de que responder a la prensa era descabellado"

Publicidad