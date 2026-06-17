Emilio Gutiérrez Caba se pronuncia sobre la batalla judicial con su expareja: "Estoy esperando a que salga el juicio"

La disputa judicial entre Emilio Gutiérrez Caba y su expareja Mónica Medina continúa sin vistas a un acuerdo. Mónica defiende que vive desde hace dos décadas en una vivienda que, según ella, el actor le regaló durante su relación, aunque la propiedad sigue legalmente a nombre de Emilio.

Por su parte, Emilio ahora está decidido a recuperar la vivienda y niega haber regalado la vivienda a su expareja. El actor afirma que la demanda de desahucio fue presentada hace años y que el proceso seguirá adelante hasta que la justicia resuelva definitivamente el conflicto entre ambas partes.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Emilio Gutiérrez Caba en exclusiva, que afirma que todo sigue adelante, aunque no hay novedades en el caso. "Todo sigue igual, estoy esperando a que salga el juicio", advierte.

Además, Emilio Gutiérrez Caba informa de que no tiene noticias de Mónica ni del proceso. "Nadie se ha puesto en contacto conmigo", asegura. ¿Podrá recuperar su casa finalmente?