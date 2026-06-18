El animal terrestre más longevo del mundo es una tortuga gigante de 194 años que vive en las Seychelles

Jonathan es una tortuga gigante de Seychelles de 194 años que ha sido reconocida como un ícono del Libro Guinness al convertirse en el animal terrestre vivo más longevo.

Esta tortuga es el animal terrestre vivo más longevo y la tortuga más vieja de la que se tienen registros. Según los registros Jonathan nació alrededor de 1832, una fecha que lo convierte en un testigo increíble de casi dos siglos de historia.

"La tortuga tenía 50 años cuando fue trasladada a la isla de Santa Elena"

Tal y como determina la documentación disponible, esta tortuga ya tenía aproximadamente 50 años cuando fue trasladado a la isla de Santa Elena en 1882.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.