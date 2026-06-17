Sara, madre de un menor que acudía a la consulta del logopeda asesinado en Valencia: "Todo lo que dicen de abusos es mentira"

Un hombre está acusado de matar al logopeda que atendía a su hijo de dos años tras sospechar que este podía estar abusando sexualmente de su hijo. Según la versión del detenido, dejó al niño en la consulta y regresó pocos minutos después. Al entrar en el despacho encontró al pequeño semidesnudo y, presuntamente, atacó al especialista con una navaja, causándole heridas mortales.

De acuerdo con la versión ofrecida por el presunto autor, las sospechas surgieron después de que solicitara acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad y, supuestamente, el fallecido se negara. Además, ha declarado que escuchó un grito procedente de la consulta antes de entrar, algo que interpretó como un indicio de que algo podía estar ocurriendo con el menor.

Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, por el momento no se ha encontrado material de contenido pornográfico infantil en los dispositivos registrados del fallecido.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el entorno del fallecido, que no pueden creer lo que ha ocurrido. Sara Márquez es una amiga del logopeda cuyo hijo lleva nueve años acudiendo a su consulta semanalmente.

"Estoy segura de que todo lo que dicen de abusos es mentira", afirma Sara. Su entorno pide que se respete la presunción de inocencia y asegura que el fallecido nunca ha tenido problemas con nadie.

La policía no descarta ninguna hipótesis aunque por el momento no han encontrado ninguna prueba que demuestre la versión del autor confeso.

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